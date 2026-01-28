Wahlkreis 60: Reutlingen

Der Wahlkreis Reutlingen umfasst die Gemeinden Dußlingen, Gomaringen, Kirchentellinsfurt, Kusterdingen, Nehren, Pfullingen, Pliezhausen, Reutlingen, Walddorfhäslach und Wannweil. Rund 130.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Grünen treten erneut mit ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Poreski an. Die CDU setzt mit dem 28-jährigen Kreistagsfraktionsvorsitzenden Maximilian Menton bewusst auf ein junges Kandidatenprofil. Für die FDP kandidiert der Reutlinger Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Geyer, der auf kommunalpolitische Erfahrung setzt. Die SPD schickt ihre Kreisvorsitzende Ronja Nothofer-Hahn ins Rennen, die auch landespolitisch gut vernetzt ist. Die AfD tritt mit Maximilian Gerner als neuem Gesicht an. Für Die Linke kandidiert die Gewerkschafterin Jessica Knapp.

Die Kandidaten*

Thomas Poreski (Bündnis 90/ Die Grünen)

Biografisches: Thomas Poreski

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender; Bildungs-, Sozial- und Technologiepolitiker; zwei erwachsene Kinder; Dipl.-Sozialarbeiter und -Pädagoge; Patente für umweltfreundliche Technologien; vor Einzug in den Landtag (2011) Streetworker, Mitarbeiter im Bundestag, Geschäftsführer in der Wohnungslosen-, Eingliederungs- und Jugendhilfe.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist, ...

... dass wir als Land des Tüftelns, des Erfindens und des Denkens mit einem Ministerpräsidenten Cem Özdemir unsere vielfältigen Talente zusammenbringen und damit unseren Wohlstand sichern sowie unsere Demokratie stärken. In Zeiten von Fake News und KI-generierten Pseudo-Informationen streite ich leidenschaftlich für demokratische Werte, gegen Gewalt, Benachteiligung und soziale Ausgrenzung. Wir brauchen eine innovative und offene Gesellschaft, bezahlbares Wohnen, Gesundheit in einem funktionierenden Sozialsystem, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine lebendige Kultur. Dann spielt unser Land weiterhin vorne mit!

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

wir auch in turbulenten Zeiten unsere Stärken verlässlich nutzen, sie weiter ausbauen und so mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben: In der Forschung und Entwicklung, in unserer breit aufgestellten Wirtschaft, mit besserer und gerechter Bildung, intakter Natur, grüner Energie und einer starken Zivilgesellschaft – damit sich die Menschen in unserer Region in einer offenen Gesellschaft zuhause fühlen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg, ...

dass wir das exportstärkste Bundesland und nach Kalifornien und Massachusetts die innovativste Region der Welt sind - und damit ein Land, in dem Zukunftskraft, Weltoffenheit, Lebensfreude sowie ökologische und soziale Verantwortung gelebt werden: Mit der Politik des Gehörtwerdens, starken Kommunen und einer vielfältigen Kultur des Miteinanders – mit einem klaren Wertekompass, für den Winfried Kretschmann und Cem Özdemir gleichermaßen stehen.

Maximilian Menton (CDU)

Maximilian Menton ist 29 Jahre alt, Betriebswirt und Arzt in Tübingen. Er ist Mitglied im Fraktionsvorstand der Kreistagsfraktion seiner Partei.

Sebastian Geyer (FDP)

Sebastian Geyer ist Versicherungs- und Finanzkaufmann. Er ist Vorsitzender des Stadtverbands Reutlingen und engagiert sich politisch vor allem in der Wirtschaftspolitik.

Ronja Nothofer-Hahn (SPD)

Ich bin 33 Jahre alt, in Reutlingen geboren und aufgewachsen und habe in meinem Beruf außerhalb der Politik gelernt, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen. Als junge Mutter weiß ich, dass es auf praktische Lösungen im Alltag ankommt. Ich kämpfe leidenschaftlich dafür, dass unsere Wirtschaft und unsere Jobs nicht abgehängt werden, wir in die beste Bildung investieren und das Leben bezahlbar bleibt.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

...den Erhalt unserer regionalen Arbeitsplätze durch eine moderne Wirtschaftspolitik zu sichern und Baden-Württemberg als Innovationsmotor zu stärken. Als berufstätige Mutter ist es mein Ziel, konsequent in die klügsten Köpfe zu investieren, durch gebührenfreie Kitas schon früh den Zugang zu Bildung für alle zu ermöglichen und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, damit Familien in unserem Land eine sichere und planbare Zukunft haben.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

...unsere Region ein starker Standort für Industrie und Handwerk bleibt, der durch erstklassige Bildungschancen die Talente von morgen ausbildet und anzieht. Gerade bei uns im Wahlkreis sind Arbeitsplätze in Gefahr und wir müssen mehr tun, um diese zu erhalten. Wir sind das Land der Fleißigen, der Tüftler und klugen Ideen. Genau bei diesen Stärken müssen wir ansetzen. Dafür braucht es aber weniger Bürokratie und eine gute Infrastruktur. Dazu gehört aber auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf einen handlungsfähigen Staat verlassen können müssen, ob bei Gesundheit, Verkehr, Wohnen, Energieinfrastruktur oder auch einem sicheren Zusammenleben. Die zentralen Weichenstellungen hierfür muss die Politik liefern.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

...Innovationskraft, wunderschöne Natur, kluge Köpfe und die Bereitschaft, durch Fleiß voran zukommen. Um all das zu erhalten, braucht es allerdings eine Landesregierung, die nicht zögert und zaudert - Baden-Württemberg braucht Mut zum Fortschritt in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung und den Willen entsprechend zu investieren. Mein persönliches Motto ist: Klartext reden. Mutig entscheiden. Einfach machen.

Maximilian Gerner (AfD)

Seit 2021 persönlicher Referent des AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Steyer, seit 2022 parlamentarischer Berater der AfD-Landtagsfraktion im Ausschuss Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Seit 2023 berufsbegleitendes Studium Wirtschaftsrecht. AfD-Mitglied seit 2017, Direktkandidat WK 60, Listenplatz 22.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist …

… dass bei Hochrisikospielen des VfB Stuttgart im Neckarstadion endlich wieder ganz normal Bier ausgeschenkt wird. Sicherheit erreicht man nicht durch immer neue Verbote!

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass …

… ich die regionale Ausgabe Ihres schönen Stadtmagazins aufkaufe und von „MORITZ“ in „MAX“ umbenenne.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg …

… eine historisch gewachsene Zwangsehe mit Baden, die wir Schwaben bis heute tapfer ertragen.

Jessica Knapp (DIE LINKE)

Als Alleinerziehende und pädagogische Fachkraft hat Jessica Knapp ihre Schwerpunkte klar gesetzt: Bildung und Soziales. Es braucht Plattformen im Parlament für Menschen, die es betrifft. Und Mandatsträger, die wissen, was ihre Entscheidungen für Konsequenzen für die Menschen in unserem Land haben.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... Plattformen für Menschen im Parlament zu schaffen, die sonst kein Gehör finden

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Bildung für alle, unabhängig ihres Geldbeutels oder ihrer Herkunft möglich ist

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat und ich lebe hier gerne, deshalb kämpfe ich für Vielfalt und ein soziales Miteinander, wo Solidarität und Respekt im Alltag die Zukunft prägen.

