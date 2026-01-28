Wahlkreis 61: Hechingen-Münsingen

Der Wahlkreis Hechingen-Münsingen umfasst zahlreiche Kommunen auf der Schwäbischen Alb, darunter Bad Urach, Burladingen, Dettingen an der Erms, Gomadingen, Hayingen, Hechingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, seit Jahresbeginn auch Sonnenbühl, sowie Trochtelfingen und Zwiefalten. Rund 120.000 Wahlberechtigte sind hier zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Grünen treten erneut mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Cindy Holmberg an, die den Wahlkreis bereits bei der vergangenen Landtagswahl gewonnen hat. Auch die CDU setzt auf Kontinuität und schickt Manuel Hailfinger wieder ins Rennen. Die FDP nominiert mit ihrem bildungspolitischen Sprecher Tim Kern ein neues Gesicht für den Wahlkreis. Die AfD tritt mit dem erfahrenen Joachim Baumann an. Für die SPD kandidiert erstmals der junge Forstwirt Yannik Hummel, der Klaus Käppler nachfolgt. Die Linke wird von Luisa Lentini vertreten.

Cindy Holmberg (Bündnis 90/ Die Grünen)

Cindy Holmberg ist gelernte Wirtschaftskorrespondentin und seit 2021 im Landtag. Sie ist aktuell stellv. Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Bauen und Wohnen sowie für Ländliche Räume. Ihr Ziel ist es, weiterhin die sozial gerechte und nachhaltige Transformation des Landes Baden-Württemberg zu gestalten.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

...dass die Menschen in Baden-Württemberg gut leben können – heute und in Zukunft. Dafür brauchen wir vor allem eines: bezahlbaren, guten und klimagerechten Wohnraum, der zu den unterschiedlichen Lebensrealitäten in Stadt und Land passt. In dieser Legislaturperiode bin ich Sprecherin für Bauen und Wohnen sowie für die ländlichen Räume. Die Wohnungsnot trifft längst nicht mehr nur die großen Städte. Auch im ländlichen Raum fehlen bezahlbare Mietwohnungen, barrierefreie Wohnungen für Ältere und passende Angebote für Familien und Auszubildende. Gleichzeitig stehen Ortskerne und Büroflächen leer, während am Ortsrand neu gebaut wird – das ist weder sozial noch ökologisch sinnvoll. Mein Ziel ist deshalb klar: Wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und dabei den Bestand besser nutzen sowie klimagerecht neu bauen. Das heißt konkret: einfaches Umbauen ermöglichen und leerstehende Gebäude aktivieren und den bezahlbaren Wohnungsbau deutlich voranbringen. Gleichzeitig gehört gutes Wohnen untrennbar zu starken ländlichen Räumen. Menschen können nur dort bleiben oder zurückkehren, wo es Wohnungen, Arbeit, gute Infrastruktur und Lebensqualität gibt. Wohnen darf kein Luxus sein – es ist eine Grundvoraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…Menschen gut und bezahlbar wohnen können, ihre Orte lebendig bleiben und Infrastruktur, Mobilität sowie Daseinsvorsorge auch abseits der Ballungsräume verlässlich funktionieren. Der ländliche Raum soll nicht nur mithalten, sondern Vorreiter für nachhaltige Entwicklung sein. In meinem Wahlkreis Hechingen-Münsingen haben wir Unternehmen mit weltweiter Bedeutung. Unzählige ebenso traditionsreiche wie leistungsstarke Handwerks- und Mittelstandsbetriebe. Bäuerliche Landwirtschaft für Lebensmittel, die diesen Namen noch verdienen, und die unverzichtbar sind für die Pflege und Vielfalt unserer Natur. In meinem Wahlkreis haben wir das Biosphärengebiet als Magnet für Gäste und Tourismus, das ebenfalls zu Klima- und Naturschutz beiträgt. Unser Wahlkreis ist so vielfältig und stark. Das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Ich möchte auch weiterhin als Abgeordnete dafür sorgen, dass wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und das schaffen wir am besten gemeinsam.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Heimat und Verantwortung zugleich. Ich habe eine sehr große Familie, die quer übers Land verteilt ist, vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb. Wir sind hier verankert und ich fest verwurzelt. Ich bin in Metzingen aufgewachsen und hier wurden meine politischen Grundsteine gelegt. Schon als Jugendliche habe ich Menschen zusammengebracht, um gemeinsam den Wald von Müll zu befreien. Als Mutter von drei Kindern setze ich mich dafür ein, politische Verbesserungen zu erwirken, weil mir die Zukunft unserer Kinder wichtig ist. Erst auf kommunaler Ebene im Gemeinderat und im Kreistag und die letzten fünf Jahre auch im Landtag von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein starkes Land mit innovativen und engagierten Menschen. Ich durfte in meiner bisherigen Zeit als Abgeordnete so viele Menschen kennenlernen, die mich sehr beeindruckt haben. Ich arbeite sehr gerne mit anderen zusammen, auch wenn es gerade in einer Koalition immer wieder zu nicht einfachen Aushandlungsprozessen kommt. Das macht die Demokratie aus: Gemeinsam am Tisch zu sitzen und Lösungen zu finden. Das motiviert mich, das mache ich gerne und will es auch weiterhin machen für Baden-Württemberg.

Manuel Hailfinger (CDU)

Manuel Hailfinger ist 43 Jahre alt, Versicherungskaufmann und seit 2021 Mitglied des Landtags. Er ist Sprecher für Arbeit, Ehrenamt, Jugend, Naturschutz und Sport.

Timm Kern (FDP)

Dr. Timm Kern ist seit 2011 Mitglied des Landtags. Zuvor war er Lehrer für Geschichte, Gemeinschaftskunde, katholische Religion und Wirtschaft am Friedrich-List-Gymnasium Reutlingen. In der FDP-Fraktion ist er Sprecher für Bildung, Hochschulen, Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

… die Vielfalt des baden-württembergischen Bildungssystems zu erhalten und damit beste Bildung für alle zu verwirklichen. Als langjähriger Lehrer habe ich täglich erlebt, wie unterschiedlich Kinder lernen und sich entwickeln. Für manche ist ein strukturierter, praxisnaher Weg genau richtig, für andere theoretische Tiefe oder die Vorbereitung auf akademisches Lernen. Bildung ist nicht dann gerecht, wenn sie diese Unterschiede ignoriert, sondern indem sie Chancen für jede Begabung eröffnet. Gerade im ländlichen Raum sind die Auswirkungen bildungspolitischer Entscheidungen spürbar: Schulwege sind länger, Alternativen seltener, und gute Schulangebote sind ein Standortfaktor für Familien und Gemeinden. Bildungspolitik muss hier Verlässlichkeit schaffen, nicht Unsicherheit. Für mich heißt das konkret: Erstens: Die verbindliche Grundschulempfehlung muss für alle weiterführenden Schularten wieder eingeführt werden. Sie hilft Eltern und Kindern, den für sie passenden Weg zu wählen – nicht als starres Urteil, sondern als fundierte pädagogische Einschätzung, die Über- und Unterforderung vermeidet und so die individuelle Förderung stärkt. Zweitens: Unsere bewährten Schularten – vor allem Realschulen und praxisnahe Bildungswege – müssen erhalten und gestärkt werden. Sie sind ein zentrales Bildungsangebot für junge Menschen, die praktische Fähigkeiten, Ausbildungschancen und berufliche Perspektiven direkt vor Ort nutzen wollen. Drittens: Schule muss wieder stärker Unterricht und Qualität in den Mittelpunkt rücken. Lehrkräfte werden heute oft durch Bürokratie gebunden; ihnen müssen mehr Zeit und Ausstattung für pädagogische Arbeit gegeben werden. Das kommt den Kindern unmittelbar zugute und macht Schule wieder zu einem Ort echten Lernens. Mir geht es um konkrete Verbesserungen im Alltag, nicht um Theorie. Bildung, die individuell fördert, stärkt unsere Gesellschaft, eröffnet Chancen und trägt dazu bei, dass Menschen dort leben und arbeiten, wo sie verwurzelt sind. Wer möchte, dass Baden-Württemberg ein Land bleibt, in dem Bildung Orientierung und Zukunftschancen bietet, findet dafür bei der FDP einen verantwortungsvollen und praxisorientierten Ansatz.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

… der ländliche Raum im Land wieder als gleichwertiger Lebensraum ernst genommen wird – mit funktionierender Versorgung, verlässlicher Infrastruktur und echten Zukunftsperspektiven. Im Wahlkreis Hechingen-Münsingen leben Menschen, die Verantwortung übernehmen: im Mittelstand, im Ehrenamt, in den Kommunen. Sie erwarten zu Recht, dass Politik ihren Alltag unterstützt und nicht zusätzlich erschwert. Genau hier ist in den vergangenen Jahren Vertrauen verloren gegangen – weil Entscheidungen häufig aus einer städtischen Perspektive getroffen wurden, deren Folgen vor Ort deutlich spürbar sind. Ein zentrales Beispiel ist die Gesundheitsversorgung. Die Schließung der Notfallpraxis in Münsingen hat vielen Menschen vor Augen geführt, wie schnell sich medizinische Strukturen im ländlichen Raum verschlechtern können. Für mich ist klar: Eine wohnortnahe Notfall- und Gesundheitsversorgung gehört zur Daseinsvorsorge. Wer im ländlichen Raum lebt, darf im Ernstfall nicht längere Wege und schlechtere Erreichbarkeit in Kauf nehmen müssen. Hier braucht es politischen Druck, tragfähige Übergangslösungen und eine klare Verantwortung des Landes. Ähnlich realitätsfern wird oft über Mobilität gesprochen. Im ländlichen Raum ist individuelle Mobilität keine Komfortfrage, sondern Voraussetzung für Arbeit, Familie und Ehrenamt. Das Auto wird hier auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig bietet die Regionalstadtbahn Neckar-Alb die Chance, den öffentlichen Nahverkehr in der gesamten Region deutlich zu verbessern. Entscheidend ist, dass Projekte zügig vorankommen und nicht jahrelang in Planungs- und Genehmigungsverfahren stecken bleiben. Ideologische Debatten helfen hier niemandem – pragmatische Lösungen schon. Ein weiterer Schwerpunkt ist die wirtschaftliche Stärke des Wahlkreises. Unsere kleinen und mittleren Unternehmen sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und halten die Region lebendig. Sie leiden jedoch zunehmend unter Bürokratie, langen Verfahren und ständig neuen Berichtspflichten. Wer möchte, dass junge Menschen hier bleiben und Betriebe investieren, muss Unternehmertum erleichtern statt erschweren und wieder mehr Vertrauen in diejenigen haben, die Verantwortung übernehmen. Mir geht es darum, dass der ländliche Raum nicht länger erklären muss, warum er andere Lösungen braucht als die Großstadt. Politik muss die Realität vor Ort ernst nehmen und Entscheidungen daran ausrichten. Genau dafür setze ich mich im Wahlkreis Hechingen-Münsingen ein: für erreichbare Versorgung, funktionierende Mobilität und Rahmenbedingungen, die es Menschen ermöglichen, hier gut zu leben, zu arbeiten und Zukunft zu gestalten.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

… als erstes Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und starke Zivilgesellschaft. Baden-Württemberger rufen nicht als erstes nach dem Staat oder der Politik. Wir packen zunächst einmal selbst an und versuchen, unser eigenes Leben zu gestalten. Gute Politik für Baden-Württemberg ist daher nicht, in jeden Lebensbereich hineinzuregieren, sondern den Menschen etwas zuzutrauen und ihnen Freiheiten zu geben, ihr Leben selbst so auszugestalten, wie sie es für richtig halten. Deshalb setze ich mich für eine Politik ein, die Leistung wieder mehr honoriert und versteht, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten derselben Medaille sind.

Joachim Baumann (AfD)

Joachim Baumann ist seit 2025 Kreistagsmitglied im Zollernalb-Kreis. Dort sitzt er im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Yannik Hummel (SPD)

Yannik Hummel ist Forstwirt und Student der Sozialwissenschaften. Als politischer Quereinsteiger setzt er sich für den Ausgleich von Ökologie und Ökonomie ein.

Luisa Lentini (DIE LINKE)

Luisa Lentini stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie. Ihr politisches Engagement ist geprägt vom Einsatz für eine offene und inklusive Gesellschaft.

