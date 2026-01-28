Wahlkreis 62: Tübingen

Der Wahlkreis umfasst die Gemeinden Ammerbuch, Bodelshausen, Dettenhausen, Mössingen, Neustetten, Ofterdingen, Rottenburg am Neckar und Tübingen. Rund 130.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Die Grünen treten erneut mit ihrem Parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Lede Abal an. Die CDU schickt mit Diana Arnold eine Polizistin ins Rennen, die über umfangreiche kommunalpolitische Erfahrung als Stadt- und Kreisrätin verfügt. Für die SPD kandidiert Dorothea Kliche-Behnke, stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion. Die FDP setzt auf Irene Schuster, stellvertretende Kreisvorsitzende und Stadträtin in Tübingen. Die Linke hofft im universitär geprägten Wahlkreis auf ein gutes Ergebnis für die Softwareentwicklerin Katharina Poppei. Für die AfD tritt die kommunalpolitisch erfahrene Anna Schneider an.

Die Kandidaten*

Daniel Lede Abal (Bündnis 90/ Die Grünen)

Daniel Lede Abal ist 49 Jahre alt, in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Nach Tübingen kam er zum Studieren. Er war Geschäftsführer einer Weinhandlung, bis er 2011 das Direktmandat für den Landtag holte. Seit 2016 ist er im Fraktionsvorstand, 2022 wurde er Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist ...

… zu zeigen, dass wirtschaftliche Entwicklung und Kllimaschutz gut zusammenpassen. Gerade auch in einem Land wie Baden-Württemberg, das von seiner Industrie geprägt ist und Veränderungen dringender braucht als andere.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass ...

… der Spagat gelingt, alle so voranzubringen, wie sie es brauchen. Kleine Ortschaften und kleine Betriebe ebenso wie die Großen. Im Wahlkreis Tübingen liegt die Uni-Stadt als Wissenschaftsstandort mit internationaler Ausrichtung und Zukunftsthemen, und nur wenige Kilometer entfernt wird es ländlich. Menschen in kleineren Ortschaften machen sich Sorgen, dass sie den Anschluss verlieren, dass ihre Versorgung mit Lebensmitteln oder Ärzten schlechter wird und die Verkehrsanbindung ebenso. Wir müssen eine Politik machen, die allen dient.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg ...

… Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen, hier wachsen meine Kinder auf. Was ich an Baden-Württemberg so schätze: Mir ist sehr bewusst, dass wir hier wirklich mitten in Europa sind, im Herzen des Kontinents. Das gibt uns sehr viele Möglichkeiten, und wir leben davon, dass wir Verbindungen haben in alle Richtungen.

Diana Arnold (CDU)

Diana Arnold ist 43 Jahre alt und Polizistin. Die Mutter von drei Kindern ist Fraktionsvorsitzende im Rottenburger Stadtrat und seit 2024 Kreisrätin im Landkreis Tübingen.

Dorothea Kliche-Behnke (SPD)

Die 44‑jährige Dorothea Kliche-Behnke ist Lehrerin. Seit 2021 ist sie Mitglied des Landtags und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion.

Irene Schuster (FDP)

Als überzeugte Liberale stehe ich auf Freiheit mit Verantwortung. Das lebe ich überall: im Tübinger Gemeinderat, in zahlreichen Beiräten und Vereinen, innerhalb meiner Partei und in der von mir mitgegründeten Organisation, der Liberalen Vielfalt. Als Lehrerin brenne ich für Bildung und das soziale Aufstiegsversprechen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist, ...

... dass Baden-Württemberg im Bereich Bildung wieder spitze wird. Bildung ist die wertvollste Ressource in unserem Land und bildet das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben. Bildung ist aber auch ein Schlüsselfaktor für den sozialen Aufstieg. Das soziale Aufstiegsversprechen klingt gut, doch entspricht aktuell nicht der Realität. Die Korrelation zwischen Herkunft und Bildungserfolg hat sich in den letzten Jahren sogar noch verschärft – auch in Baden-Württemberg. Ich setze mich deshalb ein für eine Wiederbelebung dieses Versprechens, um sozialen Aufstieg wieder zu ermöglichen und übernehme Verantwortung für Tübingen, für Bildung und unser Chancenländle.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass ...

... kommunale Themen mehr Gewicht bekommen. Potentielle Folgen für die Kommunen müssen besser durchdacht werden. Dies betrifft beispielsweise den Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung und dessen Umsetzung in Baden-Württemberg. Hier hapert es. Es fehlen Plätze, Personal, Räume und verbindliche Standards. Auch die Frage nach der Finanzierung ist noch nicht abschließend geklärt. Wir dürfen die Kommunen nicht im Regen stehen lassen, denn Kommunen sind der Puls unserer Demokratie.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg ...

... Heimat und Freiheit. Als ich 1990 aus einem sozialistischen System von Siebenbürgen ins Ländle kam, ahnte ich noch nicht, welches Identifikationspotential meine neue Heimat für mich bergen sollte. Ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung wurde mir ermöglicht. Viele großartige Lehrkräfte begleiteten mich auf meinem Weg. Dankbarkeit bedeutet für mich Zurückgeben. Als Lehrerin bemühe auch ich mich, Kinder auf ihrem Weg zu mündigen Bürgern zu stützen und zu begleiten. Denn Bildung ist der Dreh- und Angelpunkt meines beruflichen und politischen Lebens. Gerne würde ich mein Streben und Wirken für Baden-Württemberg auch im Herzen unserer Demokratie, dem Landtag, fortführen.

Katharina Poppei (DIE LINKE)

Die 31-jährige Katharina Poppei ist Softwareentwicklerin. Ihre Schwerpunkte sind Klimagerechtigkeit, Wohnen und Antifaschismus.

Anna Schneider (AfD)

Die 48-jährige Anna Schneider ist Mediengestalterin. Die Mutter zweier Töchter ist Kreisrätin und Mitarbeiterin des Landesschatzmeisters der AfD.

