Wahlkreis 7: Esslingen

Der Wahlkreis Esslingen umfasst die Kommunen Aichwald, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern und Wolfschlugen. Rund 110.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Bereits vor 15 Jahren standen sich mit Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas Deuschle (CDU) zwei damalige Nachwuchshoffnungen gegenüber – auch diesmal konkurrieren sie erneut um das Direktmandat. Die SPD tritt mit Nicolas Fink an, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Landtagsfraktion. Die FDP setzt mit dem 20-jährigen Tobias Wirth auf einen personellen Neustart. Für die AfD kandidiert der kommunalpolitisch erfahrene Kreis- und Stadtrat Stephan Köthe, während Die Linke mit dem Gewerkschafter Martin Auerbach ins Rennen geht.

Andrea Lindlohr (Bündnis 90/ Die Grünen)

51 Jahre, ist seit 2011 Landtagsabgeordnete. Sie lebt mit ihrem Mann und Sohn in Esslingen. In ihrer Freizeit engagiert sie sich vielfältig – von der Behinderten-Selbsthilfe bis zum Kinder-Fußball. Als Staatssekretärin hat sie zuletzt das bezahlbare Wohnen und nachhaltige Bauen vorangebracht.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... der Einsatz für bezahlbares Wohnen. In den vergangenen fünf Jahren habe ich als Staatssekretärin in der Regierung Kretschmann das Thema vorangebracht. Wir wissen: Wohnen ist ein Grundrecht, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich alle Menschen ein Zuhause leisten können. Das ist besonders für junge Menschen wichtig, die gerade in die Ausbildung oder den Beruf starten – darum setze ich mich auch für deutlich mehr Wohnheimplätze ein.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... die Stadtbahn-Verlängerung von Ostfildern-Nellingen nach Esslingen und Denkendorf kommt. Guter öffentlicher Verkehr spart Platz, CO 2 und ist Teilhabe. Erfolge wie der neue Standort für die Hochschule Esslingen, die S-Bahn nach Neuhausen und mehr Photovoltaik spornen sie an, mich weiter für unseren starken Industriestandort, eine inklusive Gesellschaft und eine lebenswerte Umwelt einzusetzen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Heimat. Unsere Region ist landschaftlich schön, wirtschaftlich stark, lebenswert – und soll es bleiben! Das bedeutet: gute Jobs, intakte Umwelt und Bildungschancen für alle.Damit gute Arbeit bleibt und neue entsteht, machen wir Genehmigungen schneller und Investitionen leichter. Für sichere Arbeitsplätze heute und die Chancen von morgen – vom Handwerk bis Hightech. Lebendige Natur und starke Wirtschaft – das geht zusammen. Für Baden-Württembergs Weg zur Klimaneutralität setzen wir auf Innovation und Anreize. Das schafft Arbeitsplätze, macht uns unabhängiger und schützt unsere Lebensgrundlagen.Jedes Kind soll seinen Weg gehen können – egal, woher die Eltern kommen oder was sie verdienen. Ich setzte mich dafür ein, dass jedes Kind in Baden-Württemberg die beste Bildung und echte Chancen bekommt.

Andreas Deuschle (CDU)

Andreas Deuschle vertritt seit 2011 den Wahlkreis Esslingen im Landtag von Baden-Württemberg. Der 47-Jährige setzt sich als Fachpolitiker für eine konsequente Migrations- und umfassende Innovationspolitik ein. Als Parlamentarischer Geschäftsführer gehört er der Führung der CDU-Landtagsfraktion an.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Förderung von Zukunftstechnologien, um unseren Wirtschaftsstandort so robust und widerstandsfähig wie möglich aufzustellen. Ich stehe für eine Politik, die auf die Stärken baut, die Baden-Württemberg ausmachen: Schon heute sind wir Innovationsregion Nummer Eins in Europa. Entfalten wir das volle Potential! Als Wissenschaftspolitiker setze ich mich deshalb dafür ein, Wirtschaft und Wissenschaft noch enger miteinander zu verzahnen. Es geht darum, Innovationen schneller in die Praxis zu bringen. Kurz: Wir müssen unser Land modernisieren, wenn wir Wohlstand sichern wollen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Industrie, Handwerk und unser Mittelstand als Ganzes hier auch weiterhin ein Zuhause haben. Ich will, dass unsere Automobilbranche auch weiterhin Leitindustrie bleibt und wir damit auch unsere Arbeitsplätze in der Region erhalten! Das gelingt nur mit Technologieoffenheit – nicht mit starren Verboten. Ich will aber auch, dass unser Handwerk im Fokus bleibt: Denn es sind unsere Handwerker, die unsere Häuser bauen, unsere Möbel fertigen oder unsere Haare schneiden. Und sie bieten unseren jungen Erwachsenen eine Perspektive, die sie anderswo in der Welt kein zweites Mal bekommen. Was unsere „Wirtschaftsmacht von Nebenan“ braucht, sind deshalb weniger Dokumentationspflichten, schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Anerkennung. Das heißt, wir müssen in unseren Meisternachwuchs investieren und nach der Meisterprämie jetzt auch die Meisterausbildung kostenlos stellen. Dafür will ich mich einsetzen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, weil ich hier aufgewachsen und mit meiner Familie zuhause bin. Wir hier in Baden-Württemberg sind fleißig, aber auch gemütlich; wir sind Innovationsregion und Genießerland! Als leidenschaftlicher Hobbykoch würde mir echt etwas fehlen, wenn es keine Maultaschen oder Spätzle gäbe. Denn ich finde: Heimat kann man auch schmecken.

Nicolas Fink (SPD)

Geboren am 8. September 1976 in Schorndorf; verheiratet, zwei Kinder. Von 2006 bis 2018 Bürgermeister der Gemeinde Aichwald im Kreis Esslingen. Seit 2019 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg für den Wahlkreis Esslingen Finanz- und europapolitischer Sprecher und stellv. Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Glühender VfB-Fan und seit über 25 Jahren Bassist der Band Us and Them.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... dass die SPD nach Möglichkeit an der Regierung beteiligt ist und wir für die Menschen in Baden-Württemberg in eine gute und kostenlose Bildung, in die Unterstützung der Wirtschaft bei der Transformation und die Förderung von Startups investieren, damit Baden-Württemberg wieder sein volles Potential ausschöpfen kann.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Menschen das Gefühl haben, dass ich ihre Anliegen ernst nehme und gerne dabei behilflich bin, bei diesen unterstützend tätig zu werden. Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Städte und Gemeinden im Wahlkreis vom Land und vom Bund die notwendige finanzielle Unterstützung bekommen, um ihre zunehmenden Aufgaben zu bewältigen. Funktionierende Verwaltungen in den Städten und Gemeinden bilden die Grundlage für einen funktionierenden Staat und eine lebendige Demokratie und stärken das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat und seine Repräsentanten.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, die ich nicht missen möchte, die sich durch ihre tollen Menschen und schönen Landschaften auszeichnet. Hier lebe ich sehr gerne mit meiner Familie. Das Stadion des VfB Stuttgart ist für mich wie ein zweites Wohnzimmer und die Atmosphäre symbolisiert für mich das, was mir in der Politik wichtig ist und was auch unser Land auszeichnet und stark macht: ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, große Leidenschaft und geteilte Gefühle.

Tobias Wirth (FDP)

20 Jahre jung und gebürtig aus Süd-Thüringen - ich absolviere zurzeit eine duale Ausbildung zum Fachinformatiker für Digitale Vernetzung bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Zukunftsthemen wie Mobilität, Digitalisierung und Generationengerechtigkeit liegen mir daher besonders am Herzen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

... den Mut zur echten Modernisierung durchzusetzen -> weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und eine disruptive Politik, die wieder Probleme an der Wurzel anpackt, statt sie zu verwalten.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... Esslingen wirtschaftlich stärker, digitaler und lebenswerter wird . Ein Standort, an dem vor allem junge Menschen wieder Zukunft sehen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

... Leistung, Erfindergeist und Freiheit: ein Land, das groß geworden ist, weil es sich nie mit dem Status quo zufriedengegeben hat.

Stephan Köthe (AfD)

Der 60-jährige Informatiker Stephan Köthe ist seit 2025 Stadtrat in Esslingen sowie Kreisrat im Landkreis Esslingen. Seine Schwerpunkte liegen in der IT- und Kulturpolitik.

Martin Auerbach (DIE LINKE)

Martin Auerbach ist 49 Jahre alt und arbeitet als Jugend-Heimerzieher und Mediator. Er ist Verhandlungsführer und engagierter Gewerkschafter.

