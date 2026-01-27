Wahlkreis 8: Kirchheim

Der Wahlkreis Kirchheim umfasst zahlreiche Kommunen rund um Kirchheim unter Teck, darunter Altbach, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Hochdorf, Plochingen, Wendlingen am Neckar, Wernau, Oberboihingen und Unterensingen. Insgesamt sind hier knapp 120.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Grünen schicken erneut Andreas Schwarz, den Vorsitzenden ihrer Landtagsfraktion, ins Rennen. Auch die CDU setzt mit der 38-jährigen Politikwissenschaftlerin Natalie Pfau-Weller auf eine etablierte Kandidatin. Für die AfD kandidiert mit Markus Berthold ein kommunalpolitisch gut vernetzter Bewerber. Die SPD tritt mit ihrer Kreisvorsitzenden Tonja Brinks an, während die FDP mit der kommunalpolitisch engagierten Nicole Falkrenstein antritt. Die Linke wird von dem Politologen Anil Beşli vertreten, der auf ein gutes Ergebnis hofft.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Andreas Schwarz (Bündnis 90/ Die Grünen)

Mit innovativen Ideen setze ich mich für eine gute Zukunft von morgen ein. Als Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion bin ich Generalist, spreche für meine Fraktion im Landtag und vor den Medien und bringe die Ideen der Bürgerinnen und Bürger aus meiner Region in den Landtag ein. Ich bin Wirtschaftsjurist und langjähriger Kommunalpolitiker. Meine Frau und meine Tochter teilen mit mir die Liebe zu den Bergen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist ...

Ich will ein Land das für alle gut funktioniert. Wir setzen auf Zukunftstechnologien und Innovation, um den wirtschaftlichen Wandel zu gestalten und Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land zu erhalten. Bezahlbarer Wohnraum für alle und gute Bildung von Anfang an fördern die gesellschaftliche Teilhabe und stärken unsere liberale Demokratie.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, das ...

... Zukunftsbranchen und moderne Technologien unseren Wohlstand sichern und gute Arbeitsplätze schaffen. Moderne Schulen und gute Kitas und eine gute Ausbildung in Handwerk oder Hochschule sichern starke Chancen für unsere Kinder. Der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien treibt den Klimaschutz voran, füllt die Auftragsbücher der Unternehmen und macht uns unabhängiger von fossilen Energien. Ich setze mich für echte Bürgerbeteiligung ein – und dafür, dass junge Menschen eine starke Stimme bekommen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg ...

... ein offenes, modernes und lebenswertes Land. Hier machen wir verlässliche Politik. Verbinden Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke, fördern das Ehrenamt, den sozialen Zusammenhalt und geben jungen Menschen echte Chancen. Wir bewahren unsere wunderschönen Natur- und Kulturlandschaften denn das ist unsere Heimat.

Natalie Pfau-Weller (CDU)

Die 38-jährige Natalie Pfau-Weller ist Politikwissenschaftlerin. Sie ist seit 2021 Mitglied des Landtags und gehört dem Umweltausschuss an.

Tonja Brinks (SPD)

Die Diplom-Politikwissenschaftlerin Tonja Brinks ist Vorsitzende der SPD Kirchheim. Der Schwerpunkt der ehemaligen Kirchheimer Stadträtin liegt auf der Bildungspolitik.

Nicole Falkenstein (FDP)

Nicole Falkenstein (53), dipl. Bankbetriebswirtin (FFS), lebe in Kirchheim unter Teck, Vertriebsleiterin bei einer regionalen Versicherung, über 30 Jahren aktiv im Narrenverein und engagiere mich ehrenamtlich als Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Kirchheim-Weilheim-Lenninger Tal sowie als stv. Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Esslingen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... Politik wieder näher an die Menschen zu bringen, zuzuhören und konkrete Anliegen aus der Bürgerschaft in die politische Arbeit zu tragen. Verantwortung zu übernehmen, mich schnell und intensiv einzuarbeiten und die Themen, die den Menschen vor Ort wichtig sind, aktiv voranzubringen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Ich möchte erreichen, dass unser Wahlkreis wirtschaftlich stark bleibt, Arbeitsplätze gesichert werden und kommunale Entscheidungen finanziell verantwortungsvoll getroffen werden. Ich möchte eine engagierte Stimme für meinen Wahlkreis sein, zuhören, vermitteln und mit einer lösungsorientierten statt ideologischen Politik konkrete Verbesserungen für die Menschen vor Ort anstoßen!

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Heimat – ein Zuhause, an dem ich mich wohlfühle, lebe, arbeite, das ich liebe und für das ich mich ehrenamtlich engagiere. Baden-Württemberg steht für Fleiß, Erfindergeist und Verantwortung – Werte, die unseren Erfolg und das gute Gefühl ausmachen und die ich mit viel Motivation politisch (wieder ver-)stärken möchte!

Markus Berthold (AfD)

Markus Berthold ist Fachanwalt für Familienrecht und leitet eine eigene Kanzlei. Er ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Gemeinderat und Kreisrat im Landkreis Esslingen.

Anil Beşli (DIE LINKE)

Anil Beşli, 30 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft und Ethnologie in Tübingen. Er lebt in Leinfelden-Echterdingen und ist bei der Linksjugend [‚solid] Stuttgart aktiv.

