Wahlkreis 9: Nürtingen

Der Wahlkreis Nürtingen umfasst zahlreiche Kommunen im Raum Filder und Neckar, darunter Aichtal, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen sowie weitere umliegende Gemeinden. Rund 125.000 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt. Lange Zeit war Nürtingen der Wahlkreis von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Seine Nachfolge soll nun die junge Kreisrätin Clara Schweizer für die Grünen antreten. Die CDU schickt mit Maren Steege eine kommunalpolitisch erfahrene Gegenkandidatin ins Rennen. Für die FDP kandidiert erneut der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock. Die SPD setzt auf den jungen Kommunalpolitiker Tim Reeth, während die AfD mit dem politischen Quereinsteiger Felix Schneider antritt. Die Linke wird von der Theaterpädagogin Clara Meier vertreten.

Die Kandidaten

Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis

Clara Schweizer (Bündnis 90/ Die Grünen)

Clara Schweizer, 23 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft und Jura. Als Kreisrätin im Landkreis Esslingen setzt sie ihren politischen Schwerpunkt auf Klimaschutz.

× Erweitern Benjamin Knoblauch

Maren Steege (CDU)

Maren Steege, 43, Diplom-Ökonomin und zweifache Mutter: 12 Jahre Familienunternehmen, 8 Jahre Diplomatie. Über 25 Jahre Ehrenamt in Kinder- und Jugendarbeit, Kirche & CDU. Ich stehe für wirtschaftliche Vernunft, gute Bildung und verlässlichen Zusammenhalt. Eine Macherin mit Herz – für pragmatische Lösungen!

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... unser mehrgliedriges Schulsystem zu stärken - damit jedes Kind faire Chancen bekommt, unabhängig von Herkunft und Wohnort. Als Mutter weiß ich: Eine verbindliche Grundschulempfehlung schafft Qualität statt Willkür, plus Mathefit-Programm für sichere Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und nun auch Rechnen. So bauen wir auf dem auf, was Baden-Württemberg stark gemacht hat.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

... Unternehmen mehr Freiraum für innovative Ideen haben, beschleunigte Prozesse unser Land attraktiv für Gründer und etablierte Firmen machen – damit Familien hier bleiben und aufblühen können.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Heimat, die zusammenhält – hier wird angepackt, nicht aufgegeben.

Dennis Birnstock (FDP)

Dennis Birnstock (34) ist Biotechnologe und seit 2021 FDP-Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Er lebt mit seiner Familie in Filderstadt, war dort zehn Jahre im Gemeinderat und kandidiert erneut im Wahlkreis Nürtingen. Seine Schwerpunkte sind Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

... die Stärkung unseres differenzierten Bildungssystems mit seinen verschiedenen Schularten. Dazu gehören die Wiedereinführung des Werkrealschulabschlusses, die Weiterentwicklung der Werkrealschulen zu beruflichen Realschulen mit mehr Praxisbezug sowie eine bessere Verzahnung von frühkindlicher Bildung und Schule. Gleichzeitig müssen wir die Finanzierungsstruktur der Kinderbetreuung so reformieren, dass sie für Eltern bezahlbar bleibt. Dieses Betreuungsangebot darf aber nicht in der Grundschule enden – dafür muss das Land aber endlich verlässliche Rahmenbedingungen schaffen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessert und Unternehmen und Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. Dafür braucht es spürbaren Bürokratieabbau und eine leistungsfähige Infrastruktur. Ich setze mich deshalb für einen beschleunigten Ausbau der B27 und einen vollwertigen Anschluss der B312 ein. Sanierungen und Neubauten müssen dabei besser koordiniert werden, um die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering zu halten.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat.

Tim Reeth (SPD)

Tim Reeth ist 26 Jahre alt. Er kommt aus Neuffen, wo er als Stadtrat aktiv ist, hat einen Master in Allgemeiner Rhetorik und arbeitet für den Landesverband der Johanniter Baden-Württemberg. Reeth ist stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Esslingen und stellvertretender Vorsitzender des Juso-Landesverbands Baden-Württemberg.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist...

… die Sicherung von guten Arbeitsplätzen im Land. Die wirtschaftlich angeschlagene Lage der Bundesrepublik trifft insbesondere Baden-Württemberg, das Land der Tüftler und Erfinder schlechthin, schwer. Der notwendige Strukturwandel, vor allem in der Autoindustrie, wurde von der Landesregierung verschleppt. Die Folgen bekommen wir nun immer stärker zu spüren: sinkende Absatzzahlen, eingebrochene Umsätze und Massenentlassungen bestimmen die Nachrichten. Die kommende Landesregierung muss energisch gegensteuern und eine aktive uns selbstbewusste Wirtschaftspolitik machen – für den Fortbestand des Wirtschafts- und Produktionsstandorts BW und die Sicherstellung guter Arbeitsplätze im Land.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass...

… die Menschen wieder mit Zuversicht und Freude auf unsere Heimat blicken können. Die Stimmung im Land ist getrübt. Die Menschen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, die wirtschaftlichen Entwicklungen bedrohen den Wohlstand. Das Landesregierung muss hier unterstützen: wo nötig, müssen öffentliche Gelder genutzt werden, um Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen. Im Gegenzug müssen die Unternehmen garantieren, die Arbeitsplätze im Land zu erhalten. Nur so entsteht ein Klima des Vertrauens und des Aufbruchs, das uns zu neuer Stärke führt. Außerdem muss das Land endlich seiner Verantwortung gegenüber den Kommunen gerecht werden. Unsere Kommunen sind der Motor des Zusammenlebens. Ihnen werden immer mehr Aufgaben übertragen, ohne dass sie die nötigen finanziellen Zuwendungen hierfür erreichen. Für die SPD ist klar: Jeder Euro, der in die Kommunen fließt, ist am schnellsten bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Bundesmittel aus dem Sondervermögen durch das Land aufgestockt werden, um den Kommunen mehr finanziellen Spielraum zu geben.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

… Heimat, Zusammenhalt und Innovation. Baden-Württemberg ist ein starkes Land. Verschiedenste Weltmarktführer in ihrem Bereich sind bei uns ansässig, unsere Kommunen sind starke Player, wenn es um die Gestaltung unserer Heimat geht, und: Baden-Württemberg hält zusammen. Wir sind das Ehrenamtsland Nr. 1. Die Chancen sind gut und wir haben alle Karten in der Hand, dass dies auch zukünftig gelten wird. Nun gilt es, diese Karten richtig auszuspielen. Garant für eine gute Zukunft im Land ist die SPD. Nur mit einer starken sozialdemokratischen Stimme im nächsten Landtag wird es gelingen, unsere Heimat zu stärken und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.

Felix Schneider (AfD)

Felix Schneider, 31 Jahre alt, ist Meister für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Seinen politischen Schwerpunkt legt er auf die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik.

Clara Meier (DIE LINKE)

Ich bin Clara, 26, Theaterpädagogin und Friedensforscherin. An der HfWU in Nürtingen studiere ich Theatertherapie. Ich bin in der Bildungsarbeit tätig und setze mich gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ein. Außerdem unterstütze ich bei der DFG-VK junge Menschen, die den Kriegsdienst verweigern wollen. Meine Herzensthemen sind gute Bildung und eine sozial gerechte Mobilitätswende.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist es, ein bezahlbares Leben für alle Menschen in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Ob durch explodierende Mieten, hohe Kitakosten oder die Angst vor Jobverlust – für viele Menschen wird das Leben immer teurer, während Löhne und soziale Absicherung nicht Schritt halten. Doch ein gutes Leben darf keine Frage des Geldbeutels sein. Wenn Wohnen, Bildung und Betreuung unbezahlbar werden, ist das nicht nur sozial ungerecht, sondern auch eine Gefahr für unsere Demokratie. Denn soziale Unsicherheit untergräbt das Vertrauen in den Sozialstaat und treibt Menschen in die Arme undemokratischer Parteien.

Deshalb setze ich mich für die Stärkung der Demokratie im Alltag ein. Ob an Schulen, an Hochschulen oder im Betrieb: Zukunftsängste und das Gefühl von Kontrollverlust sind zentrale Gründe für den Aufstieg der AfD. Dem müssen wir konkrete Beteiligung entgegensetzen. Wir brauchen mehr Demokratie dort, wo Menschen ihr Leben gestalten – durch echte Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, durch die Unterstützung von Beschäftigten, die sich gegen Betriebsschließungen oder schlechte Arbeitsbedingungen wehren, und durch die konsequente Bekämpfung von illegalem Mietwucher.

Ein besonderes Herzensthema ist für mich die Schulbildung. Schulen müssen Orte der Demokratie-, Friedens- und Solidaritätsbildung sein – keine Orte, an denen soziale Ungleichheit weiter verschärft wird. Bildung, Mitbestimmung und soziale Sicherheit gehören zusammen.

Es gibt viel zu tun. Aber ich bin überzeugt: Wenn wir soziale Gerechtigkeit und Demokratie zusammendenken, können wir die Aufgaben unserer Zeit gemeinsam bewältigen.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass jedes Kind eine kostenfreie und hochwertige Bildung genießen kann – von der Kita bis zur Ausbildung. Gerade armutsgefährdete Kinder sind besonders auf frühkindliche Bildung angewiesen. Doch ausgerechnet sie besuchen überdurchschnittlich oft keine Kita, weil finanzielle Belastungen und bürokratische Hürden für viele Familien zu hoch sind. Gleichzeitig werden die Kitabeiträge weiter erhöht, da Kommunen chronisch unterfinanziert sind und die Last auf die Eltern abgewälzt wird. Doch Bildung ist kein Luxusgut. Der Bürgermeister Zohran Mamdani hat in den USA bereits in den ersten Tagen seiner Amtszeit gezeigt, dass eine kostenfreie Kitaversorgung eine Frage politischer Prioritäten ist. Wenn das dort möglich ist, dann schaffen wir das auch hier im reichen Ländle.

Zweitens arbeite ich daran, eine sozial gerechte Mobilitätswende durchzusetzen. Dazu gehört ein verlässlicher und gut ausgebauter ÖPNV, der für alle erreichbar ist. Ich setze mich entschieden gegen die Streichung von Buslinien ein – wie zuletzt bei der X4 und X7 – und fordere, dass Busse flächendeckend mindestens im 30-Minuten-Takt fahren. Mobilität darf kein Privileg sein, sondern ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Drittens müssen die Mieten wieder bezahlbar werden. Wohnen ist ein Menschenrecht. In Haustürgesprächen hören wir immer wieder, wie stark die Mieten auch hier in Nürtingen in den letzten Jahren gestiegen sind. Viele Menschen geben einen immer größeren Teil ihres Einkommens für Wohnen aus – oft aus Mangel an Alternativen. Um dem etwas entgegenzusetzen, soll die Mietwucher-App, die bisher nur in Städten wie Stuttgart oder Tübingen genutzt wird, auch in Nürtingen eingeführt werden. So können überhöhte Mieten systematisch erfasst und zur Anzeige gebracht werden. Gleichzeitig müssen kommunale und landeseigene Wohnungsunternehmen ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden. Sie dürfen sich nicht an Marktpreisen orientieren, sondern müssen Maßstäbe setzen: für dauerhaft bezahlbaren, qualitativ guten Wohnraum statt Profitorientierung. Gerade sie können ein Signal an private Vermieter senden, dass Wohnen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Deshalb bereitet Die Linke in Nürtingen aktuell einen Einwohnerantrag für den Gemeinderat vor, der bezahlbares Wohnen gezielt fördern und soziale Leitplanken für die kommunale Wohnungspolitik setzen soll.

Mit diesen drei konkreten Maßnahmen kommen wir unserem Ziel näher: ein bezahlbares Leben für alle Menschen in Baden-Württemberg.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg...

Veränderung und Chance. Wir leben in einem der reichsten Bundesländer Europas – und doch wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Während Vermögen und Gewinne steigen, fehlen bezahlbare Wohnungen, Kitaplätze und verlässliche öffentliche Infrastruktur. Baden-Württemberg hat einen der niedrigsten Bestände an Sozialwohnungen bundesweit. Das ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen.

Das Auto- und Häusleland steht vor großen Umbrüchen. Die ökologische Transformation und der Strukturwandel in der Industrie verunsichern viele Beschäftigte. Diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam meistern – wenn wir aufhören, Klimaschutz, gute Arbeit und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Wer heute in der Industrie arbeitet, braucht Sicherheit für morgen: durch eine aktive Industriepolitik, starke Tarifbindung, öffentliche Investitionen und echte Weiterbildungsangebote. Die Verkehrswende gelingt nur, wenn wir den ÖPNV massiv ausbauen und gute, tariflich abgesicherte Arbeitsplätze im Mobilitätssektor schaffen.

Wir alle wollen bezahlbares Wohnen, gute Arbeit und Zeit für ein Leben jenseits von Existenzangst. Wir alle wollen ein Gesundheitssystem, das sich an Bedürfnissen orientiert – nicht an Profiten. Und wir alle brauchen Mobilität, die für alle bezahlbar und erreichbar ist, in der Stadt wie auf dem Land.

Ein gutes Leben für alle ist möglich. Wenn wir den Mut haben, die öffentliche Daseinsvorsorge zu stärken und Politik konsequent an den Interessen der Vielen auszurichten, dann wird Baden-Württemberg nicht nur wirtschaftlich stark sein – sondern auch sozial gerecht.

