Wahllkreis 13: Vaihingen

Der Landtagswahlkreis Vaihingen/Enz umfasst die Gemeinden Bönnigheim, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Schwieberdingen und Vaihingen an der Enz. Rund 115.000 Wahlberechtigte sind hier aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach dem gesundheitlich bedingten Rückzug von Markus Rösler tritt für die Grünen nun die politisch bestens vernetzte Meike Günter an. Die CDU setzt auf den erfahrenen Wahlkämpfer Konrad Epple. Die FDP schickt mit der 26-jährigen Helena Herzig ein junges Gesicht ins Rennen. Für die SPD kandidiert erneut der erfahrene Torsten Liebig. Die AfD vertraut auf Gemeinderat Nikolaos Boutakoglou, während die Linke mit dem Lehrer Steve Burgstett antritt.

Die Kandidaten*

(*Die Anordnung der Kandidaten erfolgt nach dem Erststimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis)

Meike Günter (Bündnis 90/ Die Grünen)

Meike Günter, 52 Jahre alt und Sozialwirtin, ist persönliche Referentin und Büroleiterin von Verkehrsminister Winfried Hermann. Sie setzt sich für sozialpolitische Themen ein.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…mich mit ganzer Kraft für ein Baden-Württemberg einzusetzen, das sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich zukunftsfähig ist. Unser Land steht vor großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Es geht dabei immer um die Frage, wie wir allen Menschen, von Anfang an, faire Chancen auf ein gutes Leben ermöglichen. Für mich ist klar: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind untrennbar und müssen gemeinsam gestaltet werden - auch um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Klimaschutz gelingt nur, wenn er sozial ausgewogen ist. Gleichzeitig braucht eine gerechte Gesellschaft eine Wirtschaft, die innovativ ist, gute Arbeitsplätze schafft und Verantwortung für Natur und Umwelt sowie kommende Generationen übernimmt. Deshalb setze ich mich für eine nachhaltige Wirtschafts- und Strukturpolitik ein, die den Wandel aktiv gestaltet und Beschäftigte dabei unterstützt.

Ein zentrales Anliegen ist für mich die Stärkung von Bildung und Teilhabe. Gute frühkindliche Förderung, verlässliche Schulen, starke berufliche (Aus-) Bildung und lebenslanges Lernen sind die Grundlage für Chancengleichheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ebenso wichtig sind bezahlbarer Wohnraum, eine verlässliche soziale Infrastruktur und eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung – in Stadt und Land gleichermaßen.

Politik muss nah bei den Menschen sein. Ich möchte zuhören, den Dialog suchen und Entscheidungen transparent machen. Mein wichtigstes Vorhaben ist es, gemeinsam mit den Menschen Verantwortung für die Zukunft unseres Landes zu übernehmen – mutig, konkret und mit Zuversicht.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…der Wahlkreis Vaihingen/Enz auch in Zukunft ein Ort bleibt, in dem lebenswertes Leben für alle möglich ist – in der Stadt ebenso wie im ländlichen Raum. Ich möchte erreichen, dass soziale Infrastruktur vor Ort gesichert und weiter ausgebaut wird: verlässliche Kinderbetreuung, gut ausgestattete Schulen, wohnortnahe Pflege- und Gesundheitsangebote sowie Räume für Begegnung und Ehrenamt.

Mir ist wichtig, dass die Menschen, die unsere Gemeinden tragen, bessere Rahmenbedingungen bekommen. Dazu gehören Pflegekräfte, Rettungsdienste, Feuerwehr, soziale Dienste und die vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und Initiativen. Ich will mich dafür einsetzen, dass ihre Arbeit anerkannt, entlastet und langfristig abgesichert wird – durch gute Arbeitsbedingungen, Förderung und verlässliche Unterstützung durch das Land.

Ein weiteres Ziel ist eine Mobilität, die den Alltag erleichtert. Ich möchte erreichen, dass Bus- und Bahnangebote weiter ausgebaut, Verbindungen zwischen den Gemeinden verbessert und sichere Radwege geschaffen werden. Gerade für Pendler:innen, Auszubildende, ältere Menschen und Familien ist das entscheidend für Teilhabe und Lebensqualität.

Zugleich soll der Wahlkreis wirtschaftlich stark bleiben. Ich setze mich dafür ein, dass mittelständische Betriebe und das Handwerk beim Wandel hin zu klimafreundlichen Technologien unterstützt werden und dass gute Ausbildung sowie gute Arbeitsplätze vor Ort erhalten bleiben.

Mein Ziel: Ich möchte erreichen, dass der Wahlkreis Vaihingen/Enz lebenswert, solidarisch und zukunftsfähig bleibt – und dass die Anliegen der Menschen vor Ort im Landtag gehört werden.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…meine Heimat - ein Land voller Vielfalt, wirtschaftlicher Stärke, kultureller Lebendigkeit, natürlicher Schönheit sowie einzigartiger Kulturlandschaften mit den Steillagen. Baden-Württemberg ist für mich ein innovativer und leistungsfähiger Standort: von mittelständischer Industrie über Forschung und Technologie bis hin zu kreativen und kulturellen Strukturen in den Regionen. Zugleich erleben wir tiefgreifende Veränderungen: der Klimawandel betrifft uns zunehmend, die Arbeitswelt verändert sich rasant, und soziale Fragen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Für mich wird deutlich: nur, wenn Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit miteinander gedacht und umgesetzt werden, bleibt Baden-Württemberg lebenswert.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg, dass die Zukunft nachhaltig gestaltet wird: Ich setze mich dafür ein, die Wege zu einer klimaneutralen Gesellschaft konsequent zu beschreiten und gleichzeitig soziale Sicherheit sowie Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. Umwelt- und Klimaschutz ist für mich eine große Chance für Innovation, Lebensqualität und wirtschaftliche Stärke. Ich schütze die natürlichen Lebensgrundlagen, bewahre Natur und Artenvielfalt und gestalte eine moderne Infrastruktur, die Mobilität, Wohnen, Arbeiten und Zusammenleben nachhaltig verbindet.

Gleichzeitig bedeutet Baden-Württemberg für mich auch solidarische Gemeinschaft: ein Land, in dem Menschen füreinander einstehen und in der Teilhabe und Respekt gelebte Realität sind. Ob in den Städten, in Gemeinden oder auf dem Land – überall dort, wo Menschen miteinander leben und sich engagieren, entsteht für mich das Gefühl von Heimat. Baden-Württemberg steht für Chancengerechtigkeit, demokratischen Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt.

Heimat ist für mich nicht nur ein geografischer Begriff, sondern ein Versprechen: dass niemand zurückgelassen wird, dass ich die Herausforderungen der Zeit aktiv angehe und dass ich die Zukunft meines Landes verantwortungsvoll gestalte – für heute und kommende Generationen.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Konrad Epple (CDU)

Der 61-jährige Schlossermeister Konrad Epple vertritt seit nunmehr fünfzehn Jahren seinen Wahlkreis mit Leidenschaft und vollem Einsatz im Landtag von Baden-Württemberg. Darüber hinaus ist er seit jungen Jahren im Ditzinger Gemeinderat sowie im Ludwigsburger Kreisrat aktiv. Dank seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr weiß er den Dienst an den Menschen, soziales Engagement und Kameradschaft zu schätzen.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

…weiter dafür zu sorgen, dass unsere Blaulichtorganisationen im Land bestmöglich aufgestellt sind. Unsere Polizei leistet hervorragende Arbeit. Damit dies so bleibt, müssen wir dafür sorgen, dass die Ausstattung höchste Standards erfüllt und das Personal bestens ausgebildet wird. Gleiches gilt auch für die Feuerwehr, THW, Rettungsdienste und viele mehr. Als jemand, der anpackt, sorge ich dafür, dass unsere Sicherheitskräfte die Unterstützung bekommen, die sie verdienen – insbesondere, wenn die Tätigkeiten im Ehrenamt ausgeübt werden.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

…es gelingt sowohl den öffentlichen Personennahverkehr weiter auszubauen als auch die Verkehrsinfrastruktur und hier ebenso Straßen sowie Brücken in standzuhalten. Mobilität verbindet Menschen und Wirtschaft – eine funktionierende Infrastruktur ist für unseren Wahlkreis mit seinen starken Wirtschaftsbetrieben ein absolutes Muss

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

…Heimat. Genau deshalb liegt mir auch mein Amt als Vorsitzender des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk sehr am Herzen. Heimatpflege bewahrt, was uns ausmacht – Brauchtum, Tradition und regionale Identität. Wer seine Wurzeln kennt, gestaltet die Zukunft mit Zuversicht.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Helena Herzig (FDP)

Helena Herzig, 26 Jahre alt, absolvierte ein BWL-Studium mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Ihr politisches Ziel ist es, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen.

Mehr Informationen zur Kandidatin gibt es auf der Website.

Torsten Liebig (SPD)

Ursprünglich aus Ludwigsburg, heute wohnhaft in Sachsenheim. 37 Jahre, evangelisch und von Beruf Landesbeamter. Seit 2008 in der SPD, zweite Kandidatur zur Landtagswahl. Die ihm wichtigsten Themen sind eine ganzheitliche Bildungspolitik, bezahlbarer Wohnraum und verlässlicher (Eisenbahn-)Verkehr.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist…

Unserem Bildungswesen einen echten Schub nach vorne zu geben. Dazu zähle ich die Verbesserungen in der frühkindlichen Bildung, wie sie von uns angestrebt werden, einschließlich Kostenfreiheit für die Eltern. Dazu zählt für mich aber auch ein echter Schulfrieden, der die Debatte nicht auf das Gymnasium reduziert, sondern alle Bildungswege in den Blick nimmt. Die Lehrerschaft braucht kein ständiges "rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln". Wir müssen uns jetzt auf zentrale Säulen verständigen, die für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre dann auch so bleiben. Und dann endlich die Klassengröße verkleinern, die erste Etappe sollte <25 sein.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... die Infrastruktur sichtbar besser wird. Festmachen will ich das an den Bereichen Gesundheit und Verkehr. Ich will, dass wir wieder mehr Hausärzte vor allem im Raum Vaihingen haben und die ambulante Versorgung und die Notfallfristen im Strohgäu gesichert werden. Beim Thema Verkehr will ich dafür sorgen, dass die Verlängerung der S-Bahn nach Vaihingen endlich Realität wird und wir bei der Durchbindung der Strohgäubahn durch Stuttgart sichtbare Fortschritte erreichen.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

... Heimat, Treue, Stolz, Natur, Lebensqualität und Großherzigkeit. Hier komme ich her, hierher bin ich nach zehn Wanderjahren in Berlin, Straßburg und Brüssel wieder zurückgekehrt. Überall habe ich das Hohelied meiner Heimat gesungen, die mich geprägt hat und heute darf ich als Landesbeamter direkt für sie arbeiten. Es reicht, vor die Tür zu gehen, um die Schönheit der Landschaft zu erleben und das reichhaltige Kulturangebot, die Feste und Bräuche lassen nie Langeweile aufkommen. Und all dies verdanken wir ganz, ganz vielen Menschen aus nah und fern, die sich landauf und landab einbringen und sich ehrenamtlich engagieren. Diese Gemeinschaft will ich im Landtag vertreten.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf der Website.

Nikolaos Boutakoglou (AfD)

Der 42-jährige Nikolaos Boutakoglou ist Installateur- und Heizungsbaumeister mit eigenem Betrieb. Er ist Mitglied im Gemeinderat Vaihingen.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Facebook.

Steve Burgstett (DIE LINKE)

Ich bin Steve Burgstett, 36 Jahre alt (bei der Wahl bzw. ab Februar 37), Gemeinschaftsschullehrer im Kreis Ludwigsburg. Ich engagiere mich aktiv in der GEW in verschiedenen Funktionen, unter anderem als stellvertretender Kreisvorstand, als Vertreter im DGB sowie als Vorsitzender der Personengruppe Junge GEW Baden-Württemberg. In meinem Berufsalltag erlebe ich täglich, wie entscheidend gerechte Bildung für alle ist – und nicht nur für diejenigen mit einem dicken Geldbeutel. Solidarität ist für mich ein zentraler Wert. Umso mehr bereiten mir aktuelle politische Debatten Sorgen, die auf dem Rücken der Schwächsten unserer Gesellschaft ausgetragen werden.

Mein wichtigstes Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode ist ...

... es, Kommunen so zu stärken, dass „Bildung und Teilhabe“ keine leeren Schlagworte bleiben, sondern mit Leben gefüllt werden. Dafür brauchen Städte und Gemeinden verlässliche finanzielle und strukturelle Unterstützung. Jeder Euro, den wir in Bildung und Teilhabe investieren, ist eine Investition in den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg: Er beugt Armut vor, stärkt Integration und Inklusion und ermöglicht echte Teilhabe für alle.

Gleichzeitig müssen wir klar benennen: Wohnen ist ein Menschenrecht. Es darf nicht sein, dass Mieten explodieren, während Löhne stagnieren. Menschen müssen wohnen und leben können – ohne Existenzangst.

Für meinen Wahlkreis möchte ich erreichen, dass…

... Gemeinden nicht länger das Schlusslicht in der medizinischen Versorgung sind. Eine wohnortnahe, verlässliche Gesundheitsversorgung muss für alle Menschen gesichert sein. Gleichzeitig dürfen die Mieten auch hier nicht ungebremst steigen. Bezahlbarer Wohnraum darf keine Frage des Wohnortes sein.

Für mich bedeutet Baden-Württemberg…

Für mich steht Baden-Württemberg für Menschlichkeit und Innovation. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht es einen starken Landtag, der mutig in die Zukunft blickt und eine Transformation vorantreibt, die auch in 10, 20 oder 30 Jahren trägt. Wir können gemeinsam die Strukturen für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen öffentlichen Nahverkehr schaffen.

Gerade in einer sich rasant verändernden Welt dürfen wir nicht an Bildung sparen, wenn wir auch morgen noch wettbewerbsfähig sein wollen. Bildung beginnt in der frühkindlichen Förderung, setzt sich in der Schule fort und reicht bis in die berufliche Bildung. Sie ist der Schlüssel für soziale Gerechtigkeit, Innovation und eine stabile Demokratie.

Mehr Informationen zum Kandidaten gibt es auf Instagram.

