Friedrich Pesch GmbH: Hochwertige Schattenspender

Die Friedrich Pesch GmbH in Flein bei Heilbronn ist der kompetente Partner für hochwertigen Sonnenschutz. Ob für Kindergärten, Gastronomiebetriebe oder private Haushalte – das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die für angenehmes und schattiges Ambiente sorgen. Das Sortiment umfasst hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel, Markisen und viele andere Überdachungslösungen, die individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden können. Mit langjähriger Erfahrung und einem engagierten Team setzt die Friedrich Pesch GmbH Wünsche professionell um und berät gerne unverbindlich direkt vor Ort. Ob für den privaten Garten, den Gastronomie-Außenbereich oder den Schutz von Kindern – die Friedrich PeschGmbH findet die perfekte Lösung. Sie betont: »Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich von unserem Service überzeugen.«

Friedrich Pesch GmbH, Klingenberger Str. 4, 74223 Flein

Fon: 07131-3948814, sonnenschirmundco.de