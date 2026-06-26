KOmMit Festival in Neckarbischofsheim (18. & 19.7.26)

2022 hat der Kulturverein Kasinogesellschaft 1835-2.0 e. V., unterstützt durch das Pranaphysio- Netzwerk, das erste »KOmMit Festival« veranstaltet. Klein, aber fein entwickelt sich der ehrenamtlich organisiertes Festival seitdem zum Geheimtipp. 2026 findet es schon zum fünften Mal in und um den Schlosspark statt. Hier kann man in einer herrlichen Atmosphäre unterschiedliche Yogastile und vieles mehr kennenlernen oder die eigene Praxis vertiefen, Klangerlebnisse, sowie wohltuende Massagen geniessen, an Workshops und Vorträgen teilnehmen und auch für Kinder gibt es jede Menge Angebote, Platz zum toben und chillen.

Sa. 18. und So, 19. Juli, Schlosspark, Neckarbischofsheim

www.kommit-festival.de