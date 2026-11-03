Stuttgarter MesseHerbst 2026: Ein Fest für alle Sinne (19. bis 22.11.26)

Vier Tage, sechs Messen, unzählige Themen. Das kann nur eins bedeuten: Vom 19. bis 22. November füllt der Stuttgarter MesseHerbst wieder acht Hallen! Der beliebte Messeverbund rund um Food und Feines, Familie & Heim, KREATIV und Spielemesse sowie ab dem 20. November mit BRAWO und ANIMAL wird wieder Anlaufstelle sein für die Kreativen und Genussbegeisterten. Die Erlebniswelten machen Lust auf Flanieren, Ausprobieren und vorweihnachtliches Einkaufen und bieten damit für jede Generation und jedes Interesse das passende Erlebnis.

× Erweitern Foto: Thomas Wagner / Messe Stuttgart Die Food und Feines verspricht eine eine kulinarische Reise rund um den Globus.

Food und Feines: Kulinarisch die Welt bereisen

19.-22. November

Die Food und Feines ist der Treffpunkt für die Genussbegeisterten unter uns. Neben regionalen Spezialitäten sind internationale Delikatessen sowie Innovationsprodukte Teil des Angebots. So verheißen die Cocktail- und Mocktail-Workshops bei der Sonderschau der Tapasbar „Lucky am Markt“ aus Waldenbuch besondere Geschmackserlebnisse. Für Fans von Hopfen und Malz hat der Bierschutzbund Baden-Württemberg vorgesorgt: An allen vier Tagen stehen bei Biertastings insbesondere regionale Brauereien im Fokus, außerdem erwarten die Besucherinnen und Besucher auf der Bühne Instruktionen zum Thema „Kochen mit Bier“. Am Freitag gastiert dann die Foodbrycke auf der Bühne: Beim Accelerator Demo Day präsentieren Start-ups ihre Geschäftsideen für den Nahrungsmittelsektor.

× Erweitern Foto: Thomas Wagner / Messe Stuttgart Die Familie & Heim lockt mit einem breiten Angebot rund um Einrichten und Wohlfühlen.

Familie & Heim: Erleben und einkaufen

19.-22. November

In insgesamt zwei Hallen präsentiert die Familie & Heim eine bunte Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Trends für, nun ja, die Familie und das Heim. Am Stand der Johanniter wartet der Einsatzfahrtsimulator auf seinen Einsatz, dazu dienen Übungspuppen einer Auffrischung der eigenen Kenntnisse zum Thema „Herz-Lungen-Wiederbelebung“. Wer sich auf die gemütliche Jahreszeit einstellen will, besucht den Weihnachtswald, in dem Start-ups Weihnachtsgeschenkideen der besonderen Art anbieten, ein Sortiment, das keine Wünsche offenlässt, und, wenn doch, ergänzt wird durch die Mineralien- und Schmuckmeile. Während bei zahlreichen sportlichen Aktivitäten wie Fußballdarts, Basketball und Leitergolf körperlicher Einsatz gefragt ist, dürfen Besucherinnen und Besucher beim neuen Kochwettbewerb „NAME“, der in Kooperation mit der 107.7 stattfindet, ihr kulinarisches Geschick beweisen.

× Erweitern Foto: Franziska Kraufmann / Messe Stuttgart Egal ob im Bereich Handarbeit, Schmuckgestaltung, Heimdekoration, Floristik oder Kartengestaltung: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

KREATIV: Raum für kreative Selbstverwirklichung

19.-22. November

Die KREATIV ist die erste Adresse für alle, die gerne mit den Händen gestalten. Das weiß auch der Klötzchenmann, weshalb er seine in allen Formen und Farben verfügbaren Holzklötzchen erstmals auch in Stuttgart ausstellt. Aktuelle Trends wie Tufting und Siebdruck, dazu Glasgravur, Plotten, 3D-Druck und Lasertechnik lassen jedes DIY-Herz höherschlagen. Ein großer Bereich widmet sich den Themen Stoff und Textil, bereichert durch ausstellende Unternehmen im Stickmaschinenbereich. Wer gern zu Stiften und Pinsel greift, ist beim Artnight Kreativ Workshop gut aufgehoben. Diese kreativen Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen sich auch den jüngeren Generationen: Ein umfangreiches Kinderprogramm sorgt für Spaß am Selbermachen. Dank vieler neuer Ausstellerinnen und Ausstellern kommt somit kein Interessensgebiet zu kurz.

× Erweitern Foto: Uli Regenscheit / Messe Stuttgart Süddeutschlands größte Spielemesse bietet den Besuchenden ein breites Spektrum an Spielwaren, Gesellschafts- und Puzzlespielen sowie pädagogischen Spielen.

Spielemesse: Spielen verbindet Generationen

19.-22. November

Ob Brettspiele, E-Games, Modellbau, Technik oder kreative Freizeitgestaltung – die Spielemesse bietet Unterhaltung für Jung und Alt. So ist die beliebte Ludothek, besser bekannt als Spieleinsel, an allen Tagen wieder vertreten und lädt dazu ein, Spiel-Neuheiten vor Ort auszuprobieren und sich die Regeln von den Profis erklären zu lassen. Der Escape-Bus des Kosmos-Verlags verspricht am Samstag und Sonntag besonderen Nervenkitzel, ganz ohne Anmeldung. Am Samstag findet zudem das Stackingturnier der World Sport Stacking Association statt. Gaming-Fans treffen in der e-Gaming Area NikLugi, Profi-Gamer des VfB, und Modellbahn-Begeisterte feiern das 20-jährige Jubiläum der N-Scale Convention. All diese sowie viele weitere Highlights wecken die Lust auf einen Besuch der Spielemesse. Wer es im Herbst nicht schafft, darf sich freuen: Erstmals wird das Spiele-Thema auch auf den Frühjahrsmessen 2027 vertreten sein.

× Erweitern Foto: Thomas Wagner / Messe Stuttgart Die BRAWO bringt die ganze Vielfalt der Blasmusik nach Stuttgart.

BRAWO: Blasmusik vom Feinsten

20.-22. November

Die BRAWO ist in diesem Jahr von Premieren geprägt. Ein herausragender Höhepunkt ist die erstmalige Austragung der Europameisterschaft der Blasorchester (ECWO) in Deutschland, die unter der Schirmherrschaft des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Cem Özdemir steht. Auch der gemeinsame Auftritt des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg und des Heeresmusikkorps Ulm bei der Eröffnung stellt ein nie dagewesenes Ereignis dar. Die vielen messebegleitenden Konzerte verleihen der BRAWO an allen Messetagen ein wahres Festivalgefühl, das am Sonntag in einem Bläsergottesdienst gipfelt, bei dem mehr als 150 Musikerinnen und Musiker ihr Können unter Beweis stellen.

× Erweitern Foto: Uli Regenscheit / Messe Stuttgart Für Hundefans und Cat Lovers, vom frischgebackenen Pet Parent bis zum Profi: Auf der Animal ist tierisch was los!

ANIMAL: Treffpunkt für Tierfreunde

20.-22. November

Die ANIMAL begeistert Tierfreundinnen und Tierfreunde und rückt dabei das Wohl der Tiere in den Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher erhalten wertvolle Einblicke in artgerechte Haltung, Gesundheit und Versorgung von Heimtieren. Die Themenwelten Hund, Katze, Fisch & Reptil sowie Kleintiere & Vögel bieten Inspiration, Fachwissen und persönliche Beratung. Dem Thema Tierschutz kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, unter anderem durch die Präsenz der Tiertafel. Ergänzt wird das Programm durch einen Tierphysio-Live-Check für Hunde, einen Voltigier-Simulator sowie Hobby Horsing zum Mitmachen und Ausprobieren.

Über den Stuttgarter MesseHerbst

Der Stuttgarter MesseHerbst findet 2026 vom 19. bis 22. November statt und vereint sechs Veranstaltungen zum Preis von einer: Spielemesse, Familie & Heim, KREATIV, FOOD UND FEINES, ANIMAL und BRAWO. Das beliebte Herbstevent bietet Unterhaltung, Erlebnis und Fachinformationen für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen und ist ein fester Termin für Familien, Hobbybegeisterte sowie Genussliebhaberinnen und Genussliebhaber. Tagestickets kosten von Donnerstag bis Freitag 16 € und am Samstag sowie Sonntag 19 €. Zudem werden Mittagskarten ab 14 Uhr angeboten, die an den ersten beiden Messetagen 9 € und am Wochenende 14 € kosten. Alle Tickets sind vorab online im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen unter www.messe-stuttgart.de/stuttgarter-messeherbst und auf den Instagram-Kanälen @messeherbst.stuttgart und @brawo_messe.