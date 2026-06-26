Urban Art & Graffiti-Festival in Mosbach (24. bis 26.7.26)

Mit einem »Global Mural« an der Wand am Güterhallenweg wird ein sichtbares Denkmal auf einer Fläche von rund 1.600 m² geschaffen. Beteiligt sind über 40 Graffiti-Künstler*innen aus ganz Europa, Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika. Das fertige Kunstwerk wird als permanente »Open-Air-Gallery« direkt gegenüber dem Bahnhof Neckarelz bestehen bleiben. Das Nebenprogramm soll regionalen Talenten aus den Bereichen Musik (DJing, Rap) und Tanz (Breakdance, Hip-Hop) eine Bühne bieten und den Austausch zwischen Profis und Nachwuchs fördern. Der Besuch des gesamten Festivals inklusive aller Workshop-Angebote, Führungen und Diskursformate ist kostenlos.

Fr. 24. bis So. 26. Juli, Güterhallenweg, Mosbach, www.mosbach.de