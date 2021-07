»Ich fühle mich richtig wohl«

Er war der Erste, der seinen Vertrag verlängert hat. Der 19-Jährige Lukas Herzog, Spitzname »Luki«, kommt aus dem RIESEN-Nachwuchs, der Porsche Basketball-Akademie, und war dort ein wichtiger Führungsspieler. In den vergangenen zwei Spielzeiten konnte er sein Können auch auf dem Profi-Level beweisen und zählt mittlerweile zu den verlässlichsten und konstantesten Spielern im Ludwigsburger Kader. Im MORITZ-Interview erzählt Herzog, wie er zum Basketball gefunden hat, was die Jugendarbeit bei den RIESEN auszeichnet und welche Ziele er sich für die neue Saison gesteckt hat.

Wie hast du zum Basketball gefunden?

Die Entscheidung für den Basketball fiel mir anfangs gar nicht so leicht. Ich habe, bis ich 13 Jahre alt war, auch noch Fußball bei der SG Weilimdorf gespielt. Aber Basketball als Sport empfinde ich einfach als wesentlich actionreicher. Es geht die ganze Zeit hin und her und es ist immer sehr körperbetont. Auch dass eine Mannschaft 20 Punkte zurückliegen kann und das immer noch aufholbar erscheint, ist ein großer Unterschied zum Fußball. Dazu kam, dass ich in der U14 der größten Spieler auf dem Feld war und Center spielen konnte. Mit der Zeit bin ich dann aber nicht mehr so viel weiter gewachsen und da war klar, dass für mich eher die »kleineren« Positionen als Point- oder Shooting-Guard in Frage kommen.

Du hast alle Jugendteams der RIESEN durchlaufen. Was macht die Nachwuchsarbeit in der Porsche Basketball-Akademie besonders?

Ich glaube, dass viel an den Trainern hängt, die in Ludwigsburg arbeiten. Sie sind hochmotiviert und sehr gut ausgebildet und geben das auch an ihre Jugendteams weiter. Das ganze Konzept des Jugendprogramms, in dem man problemlos auch mit älteren Spielern zusammenspielen kann, überzeugt einfach. Es ist einfach immer besser für einen Jugendspieler, wenn er sich mit stärkeren oder erfahrenen Spielern messen kann. Das hat mir auf jeden Fall viel geholfen, Erfahrungen zu sammeln und mich dann auch in den einzelnen Mannschaften schnell etablieren zu können.

Du warst der Erste, der seinen Vertrag auch für die kommende Saison verlängert hat. Wie kam es dazu?

Ich fühle mich in Ludwigsburg richtig wohl und habe, Du hast es gerade gesagt, auch die ganzen Jugendabteilungen durchlaufen. Daher war es für mich eigentlich überhaupt nicht schwer, mich für eine Verlängerung zu entscheiden. Es kam eigentlich gar nichts anderes in Frage. Mit Coach John Patrick war ich schon kurz nach Saisonende in engem Kontakt und bekam sehr positive Signale, da ging alles dann ganz schnell. Auch sportlich bietet der Club noch viele Herausforderungen für mich. Besonders reizt mich im nächsten Jahr natürlich die Champions League. Ich möchte international spielen und zeigen, dass wir auch mit Doppelbelastung zu den Top-Teams in der Bundesliga zählen.

Welche Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesetzt?

Viele Gedanken an die weit entfernte Zukunft habe ich mir noch gar nicht gemacht. Ich möchte mich aber auf jeden Fall auf die nächste Saison konzentrieren und meine Leistung abrufen. Mein Ziel ist es, mich in der Mannschaft zu etablieren und mehr Spielzeiten zu bekommen, damit ich einen Schritt nach vorne machen kann. Langfristig gesprochen ist es natürlich, wie glaube ich bei jedem Basketballer, ein Traum einmal in Amerika oder auf EuroLeague-Niveau spielen zu können.

Wie schätzt du eure Mannschaft für die nächste Saison ein?

Ich glaube es wird so sein, dass wir uns in der nächsten Saison schnell wieder als Team auf dem Platz finden. Mit Jordan Hulls, Jonah Radebaugh, Jonas Wohlfarth-Bottermann und Jacob und Johannes Patrick hat Ludwigsburg es ja auch geschafft, die Hälfte des Teams beisammenzuhalten. Das zeigt noch einmal, dass der Verein einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und viele Spieler es sehr wertschätzen, hier in Ludwigsburg spielen zu dürfen. Das hat natürlich viel mit Coach John Patrick zu tun, der ein sehr gutes Gefühl dafür hat, die passende Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und älteren und erfahrenen Veteranen, die die richtige Führungsstärke auf den Platz bringen, zu finden.

