Basketball Urgestein Darden – Weihnachten bei »Pops«

Tremmell Darden ist der älteste Spieler der Basketballbundesliga. Bei den MHP RIESEN Ludwigsburg möchte der Veteran und Familienvater, der am 17. Dezember seinen 39. Geburtstag feiert, in dieser Saison eine Führungsrolle einnehmen. Im MORITZ-Interview verrät er, wie er sich nach über 20 Jahren im Basketball-Buisness immer noch fit hält, erzählt, wie er in diesem Jahr Weihnachten feiern wird und erklärt die Meisterschaft zu seinem Ziel.

Was sind Ihre Pläne für Weihnachten?

Weihnachten ist ein sehr wichtiger Tag für mich. Normalerweise ist meine Familie bei mir, das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Meine Kinder mögen ein einfaches Weihnachtsfest und für mich ist es am wichtigsten meiner Familie wieder eine glückliche Erinnerung mitgeben zu können. Für mein jüngstes Kind wird es das erste Weihnachtsfest sein, das macht dieses Jahr noch ein bisschen spezieller als sonst, auch wenn er sich mit neun Monaten wahrscheinlich an nicht viel erinnern wird. Die Kinder wachen auf, öffnen ihre Geschenke und danach haben wir ein gemeinsames Familienessen und genießen die Zeit zusammen. Für mich ist Weihnachten auch ein großer NBA-Tag, die Christmas Games anzuschauen ist eine echte Tradition geworden. Zum Glück starten die Spiele etwas früher, sodass ich sie nicht in der Nacht anschauen muss.

Sie haben in ihrer Karriere fast ganz Europa kennengelernt, gibt es Weihnachtstraditionen, die sie besonders interessant fanden?

Ja! In Spanien verschenkt man erst am Tag der Heiligen Drei Könige, also am 6. Januar, die Geschenke. Das haben wir beinahe in unsere Weihnachtsfest integriert. Ich habe von dieser Tradition während meiner Zeit in Malaga erfahren und fand das ganze sehr faszinierend. Letztlich haben wir uns aber dagegen entschieden und lassen unsere Jungs die Geschenke immer am Heiligen Abend öffnen. Besonders beeindruckt hat mich auch die Offenheit, mit der in der Türkei mit dieser christlichen Tradition umgegangen wird. Es ist einfach schön zu sehen, welche Wirkung dieser Feiertag auf der ganzen Welt hat.

Sie sind der älteste Spieler der Liga, was lässt Sie immer noch spielen?

Es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Ich kenne eine Menge Leute im Sport die sagen, man könne etwas nicht mehr, nur weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Ich möchte zeigen, dass das Alter alleine nicht mehr ist als eine Zahl. Jeder ist verschieden, jeder Körper ist verschieden, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten sich auch körperlich jung zu halten. Solange man gut isst und die technischen Angebote von der Massage bis zum Eisbad ausschöpfen kann, kann man die eigene Karriere sehr gut verlängern. Natürlich wird man mit dem Alter etwas langsamer, aber gleichzeitig entwickelt man auch ganz neue Routinen und verändert die eigene Spielweise auf dem Platz. Vater Zeit ist zwar unbesiegbar, aber es gibt eine Reihe von Tricks um ihm ein Schnippchen zu schlagen. Ich möchte auch für zukünftige Spieler ein Vorbild sein und zeigen, dass man egal in welchem Alter ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft sein kann. Wenn ich sehe, dass Jacob Patrick gerade einmal drei Jahre älter ist als mein ältester Sohn, glaube ich schon, dass viele von meiner Erfahrung profitieren können. In manchen Teams hatte ich wegen meiner väterlichen Art schon den Spitznamen »Pops«. Ich liebe den Basketball, verbringe eigentlich jede freie Minute mit dem Sport und möchte einfach, so lange ich kann, auf einem hohen Niveau spielen.

Was sind ihre Ziele in dieser Saison bei den MHP RIESEN?

Ich bin manchmal etwas größenwahnsinnig, also ganz klar die Meisterschaft! Ich habe immer diese Art von Erwartungen, solange man sein Ziel möglichst hoch setzt, kann man auf dem Weg dahin alle anderen gesteckten Ziele auch erreichen. Ich habe gesehen, wie das Team im letzten Jahr die Vizemeisterschaft gewonnen hat, warum sollten wir also nicht wieder im Finale stehen können? Am Ende des Tages ist es eine Frage der Match-Ups und Möglichkeiten, die man in den Play-Offs bekommt. Ich bin lange genug Profi, um zu wissen, dass man nicht mit dem Mannschaftsetat, sondern mit der Mannschaftsleistung auf dem Platz zeigen muss, was man erreichen kann. Ich bin bei unserem Team sehr zuversichtlich, dass wir eine großartige Saison zustande bringen werden. alh

