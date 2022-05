BCL Awards: Jonah Radebaugh und Justin Simon ausgezeichnet

Bei der offiziellen Award-Zeremonie wurden am Samstagmittag die individuellen Saisonauszeichnungen der Basketball Champions League Spielzeit 2021/2022 vergeben: Mit Jonah Radebaugh (Guard im Star Lineup) und Justin Simon (Block of the Season) erhielten auch zwei RIESEN-Akteure Lorbeeren für ihre Einzelleistungen im internationalen Wettbewerb, John Patrick befand sich auch in diesem Jahr im Rennen um den Titel des Trainers des Jahres.

Am Vortag der Basketball Champions League Finalspiele wurden am Samstagmittag in Bilbao einige Saisonauszeichnungen verliehen. Neben dem MVP der Saison 2021/2022 wurden dabei der beste junge Spieler, das Star Lineup sowie Second Team bekannt gegeben. Das Star Lineup wurde dabei nach einer Abstimmung zu gleichen Teilen ausgewählt: Jeweils ein Drittel der Stimmen entfiel dabei auf die der Fans, Coaches der 32 teilnehmenden Mannschaften im Wettbewerb und ausgewählter Medienvertreter.

Bester Nachwuchsspieler wurde Giordano Bortolani (Nutribullet Treviso), der 54% aller abgegebenen Stimmen unter sich vereinen konnte. Das Star Lineup stellten neben Jonah Radebaugh die beiden Holon-Spieler Joe Ragland und Chris Johnson, sowie Teneriffa-Center Gorgio Shermadini und Manresa Topscorer Chima Moneke, der zudem als Saison-MVP ausgezeichnet wurde.

Coach der Saison wurde in diesem Jahr der Cheftrainer der Katalanen Pedro Martínez mit 36% der Stimmen, direkt dahinter (24%) reiht sich Ludwigsburg-Headcoach John Patrick, der bei der vergangenen Final Four-Teilnahme 2018 diesen Titel mit nach Hause nahm.