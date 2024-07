Club Legende zurück: John Patrick kehrt zu den MHP RIESEN Ludwigsburg zurück

Nach zweijähriger Asien-Abstinenz kehrt John Patrick zu den MHP RIESEN Ludwigsburg zurück. Der 56-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass wechselt, nach seiner Zeit bei den Chiba Jets Funabashi, wieder in die Barockstadt und hat als Headcoach einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

»Nach der Saison ist vor der Saison«, so lautet eine bekannte Sportler Weisheit. In Ludwigsburg hat man sich dies zu Herzen genommen und plant schon jetzt knapp acht Wochen, vor dem Auftakt in die Saisonvorbereitung, alles neu. Nach einem ordentlichen Saisonabschluss gegen den späteren Meister FC Bayern München, dem sich die MHP RIESEN mit 1:3 geschlagen geben mussten, stand in der Barockstadt, der für den Basketball übliche große Personalaustausch zum Saisonende bevor. Allerdings sind es normalerweise die Spieler, deren Wechsel in der spielfreien Zeit für Aufsehen sorgen. Bei den MHP RIESEN findet der wahrscheinlich spektakulärste Wechsel zur kommenden Saison an der Seitenlinie statt. Der Vertrag des bisherigen Headcoach Josh King, der von 2018 bis 2021 als Assistant- und von 2022 bis 2024 als Headcoach für die Gelb-Schwarzen tätig war, wurde nicht verlängert. Er wird in der kommenden Saison in der türkischen Liga Darüssafaka Lassa in Istanbul trainiere. Auch sein bisheriger Co-Trainer und MHP RIESEN–Legende David McCray ist im kommenden Jahr, das erste Mal seit 2015, nicht mehr in der Ludwigsburger MHPArena zu finden. Er wird in der kommenden Saison Headcoach bei den Merlins in Crailsheim. Das neue Gesicht an der Seitenlinie ist dafür ein sehr bekanntes. Mit John Patrick kehrt die Ludwigsburger Trainerlegende schlechthin zurück in die Barockstadt. Von 2013 bis 2022 prägte er die MHP RIESEN Ludwigsburg auf und neben dem Parkett, führte sie zu ihren größten Erfolgen und verpasste den Schwaben eine defensive Identität, die stilprägend war und es bis heute ist. Mit Ludwigsburg wurde Patrick zum Playoff-Dauerteilnehmer, Vize-Meister, Hauptrunden-Ersten und BCL-Dritten. In den vergangenen zwei Jahren war Patrick in Japan tätig – und dort ebenfalls überaus erfolgreich. Sowohl im Pokalwettbewerb, dem Emperor’s Cup, als auch in der East Asia Super League konnten die Chiba Jets Funabashi und ihr Cheftrainer Trophäen gewinnen. Alexander Reil, 1. Vorsitzender des Klubs erläutert die Entscheidungsfindung wie folgt: »Seit John von Ludwigsburg nach Japan gewechselt ist, ist der Kontakt nie abgerissen. Uns war immer klar, dass John Patrick für die Werte und Attribute des Ludwigsburger Basketballs steht.« Auch der neue, alte Headcoach freut sich auf die kommende Saison: »Es ist sehr schön, zurück in Ludwigsburg zu sein. Ich habe die MHP RIESEN in den vergangenen zwei Jahren immer verfolgt. Alex und ich sind in einem guten Kontakt geblieben und es ist natürlich kein Neuanfang, auch wenn einige Dinge sicherlich anders werden. Die Arbeit hat begonnen. Ich freue mich darauf«, sagt Patrick.

alle Infos und Termine:

mhp-riesen-ludwigsburg.de