Clublegende David McCray meldet sich mit klarer Vision für die Zukunft zurück

Nach zwei Jahren als Headcoach bei den Crailsheim Merlins kehrt Clublegende David McCray als sportlicher Leiter zu den MHP RIESEN Ludwigsburg zurück. Im MORITZ Interview mit Redakteur Alexander Hinssen spricht er über seine ersten Wochen im Amt, die Bedeutung der Trainerentscheidung und die intensive Kaderplanung.

Wie fühlt es sich an, wieder zurück in Ludwigsburg zu sein?

Boah, ich bin super happy. Ich freue mich riesig. Wie ich vorhin schon gesagt habe: Für mich ist das hier einfach zu Hause, nicht nur die Stadt, sondern auch der Verein. Ich habe so viel Zeit hier verbracht und war so lange hier. Deshalb bin ich einfach glücklich, wieder da zu sein.

Deine Rolle ist ja neu geschaffen worden. Damit sich die Leserinnen und Leser das besser vorstellen können: Was umfasst deine Aufgabe als sportlicher Leiter genau?

Ich bin als sportlicher Leiter für den gesamten sportlichen Bereich zuständig, also von der U10 bis in den Profibereich. Das bedeutet, ich bin Ansprechpartner für Trainer, Physiotherapeuten, Athletiktrainer und Spieler und koordiniere die sportlichen Abläufe. Ich sorge dafür, dass die Trainer gute Arbeitsbedingungen haben und die Spieler alles bekommen, was sie brauchen, um ihre Leistung abzurufen. Gleichzeitig behalte ich den Gesamtüberblick und schaffe die Rahmenbedingungen, damit alle ihren Job so gut wie möglich machen können.

Du hast die Infrastruktur bereits angesprochen. Wenn du in die Zukunft blickst: Was sind deine größten Projekte?

Da gibt es einige. Das größte Thema ist im Moment, dass wir uns als Klub weiterentwickeln müssen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich eine andere Hallensituation. Das ist natürlich nicht einfach umzusetzen. Ich will gar nicht sagen, dass wir unbedingt eine eigene Trainingshalle brauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall bessere Bedingungen, um auf höchstmöglichem Niveau trainieren zu können. So, wie die Situation aktuell ist, ist das schwierig.

Geht es dabei vor allem um eine Modernisierung der Trainingsmöglichkeiten?

Es geht weniger um Modernisierung, sondern um die Kapazitäten. Wir sind als Verein – sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich – an unsere Grenzen gekommen. Im Jugendbereich müssen wir teilweise Talente wegschicken, obwohl sie gerne bei uns spielen würden. Das ist sehr schade, weil wir junge Sportler natürlich im Verein halten möchten. Aber uns fehlen Hallenzeiten und Mannschaftskapazitäten. Im Herrenbereich ist es ähnlich. Auch dort brauchen wir einfach mehr Trainingszeit. Das ist für uns enorm wichtig. Wir wollen uns Erfolg verdienen. Wir wollen hart arbeiten und viel trainieren. Dafür brauchen wir die entsprechende Infrastruktur und ausreichend Hallenzeiten. Das ist eines der großen Themen, an denen wir als Verein arbeiten müssen.

Würdest du sagen, dass dir deine langjährige Erfahrung als Spieler dabei hilft, die Bedürfnisse der Mannschaft besser einzuschätzen?

Auf jeden Fall. Ich weiß, dass man nur durch Training besser wird. Man kann viel reden, aber am Ende muss man in der Halle stehen, arbeiten und Zeit investieren. Dafür braucht man gute Bedingungen, gute Trainer und ein Umfeld, in dem man wachsen kann. Auch die Mitspieler tragen dazu bei, wie sich eine Mannschaft entwickelt. Ich glaube, viele dieser Rahmenbedingungen schaffen wir bereits sehr gut. Im Moment scheitert es manchmal einfach an den Hallenzeiten, die wir für unseren Sport zur Verfügung haben.

Du bist jetzt in deinen ersten Wochen als sportlicher Leiter tätig. Was war das Erste, das du angepackt hast?

Das Erste war natürlich die Trainerfrage in der BBL. Das hatte für uns die höchste Priorität. Der Headcoach ist die wichtigste Personalie in jedem Verein. Er ist das Aushängeschild der Profimannschaft. Mit seiner Idee, seiner Philosophie und allem, was er in den Verein einbringt, legt er die Grundlage für die weitere Entwicklung. Deshalb war diese Entscheidung besonders wichtig. Ich glaube, dass wir mit Carles Durán Ortega eine sehr gute Lösung gefunden haben. Außerdem haben wir einen Athletiktrainer verpflichtet. Das ist für uns ebenfalls ein wichtiger Schritt, weil wir zum ersten Mal einen hauptamtlichen Athletiktrainer im Verein haben. Er wird sich in erster Linie um die Profimannschaft kümmern, gleichzeitig aber auch den Jugendbereich unterstützen. Das ist ein wichtiger Baustein, wenn wir die Bedingungen für unsere Talente und die Profis weiter verbessern wollen.

Ist der Athletiktrainer auch direkter Ansprechpartner für alle Jugendabteilungen?

Nicht für alle. Er wird die Trainer in den verschiedenen Jugendbereichen unterstützen und ihnen zeigen, wie sie mit den jeweiligen Altersklassen athletisch arbeiten können. Mit der ProB, der NBBL und natürlich der Profimannschaft wird er direkt zusammenarbeiten. Auch für die U16 überlegen wir, wie wir ihn einbinden können. Das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Personalentscheidung. Dazu kamen weitere Personalthemen. Wir mussten Jugendtrainer verpflichten, weil unser Nachwuchscoach Khee Rhee in den Profibereich aufgerückt ist. In den vergangenen Wochen ging es also vor allem darum, personell die Weichen für eine erfolgreiche Saison und eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen.

Ein Teil dieser Zukunft sind natürlich auch die Spieler. Du hast viel Zeit ins Scouting investiert.

Genau. Nachdem der Trainerstab stand und die wichtigsten Rahmenbedingungen geschaffen waren, ging es an die Spielerrekrutierung. Das ist sehr zeitaufwendig. Es steckt viel Scouting dahinter, viele Telefonate mit Agenten, Spielern und Trainern. Man muss Informationen sammeln, vergleichen und am Ende die richtigen Entscheidungen treffen. Das war eine Menge Arbeit. Ich glaube aber, dass wir das gemeinsam mit Carles sehr gut gemacht haben. Am Ende haben wir Spieler gefunden, die sportlich und menschlich zu uns passen.

Hat sich dieser Recruitingprozess von deiner Zeit als Trainer unterschieden?

Nicht wesentlich. Beim Recruiting trägt der Trainer am Ende die Verantwortung, weil er mit den Spielern arbeiten und sie coachen muss. Meine Aufgabe ist es, ihm verschiedene Optionen aufzuzeigen. Er entscheidet dann, welche Spieler am besten zu seiner Idee passen. Wenn es finanziell machbar ist, versuchen wir, diese Spieler zu verpflichten. Der größte Unterschied zu meiner Zeit als Trainer war, dass ich jetzt auch die Vertragsverhandlungen geführt habe. Das musste ich früher nicht machen. In Crailsheim lag diese Aufgabe beim sportlichen Leiter. Deshalb habe ich jetzt deutlich mehr Zeit am Telefon verbracht, um mit Agenten, Scouts und Spielern zu reden. Das war neu, aber grundsätzlich ist der Prozess sehr ähnlich geblieben.

Mit welchen Argumenten konntet ihr Spieler von Ludwigsburg überzeugen?

Tatsächlich ist unser Trainer schon ein riesiges Argument. Er ist in Europa sehr bekannt und hat den Ruf, Spieler besser zu machen. Für viele ist das ein entscheidender Punkt. Sie wissen, dass sie sich unter ihm weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen können. Dazu kommt die Geschichte unseres Vereins. Ludwigsburg hat sich über viele Jahre den Ruf erarbeitet, Spieler besser zu machen. Ich habe im Sommer eine Statistik gesehen, die mich wirklich beeindruckt hat: Unter allen europäischen Klubs außerhalb der EuroLeague gehört Ludwigsburg zur Top 5 der Vereine, die die meisten späteren EuroLeague-Spieler hervorgebracht haben. Das ist eine außergewöhnliche Bilanz und natürlich ein starkes Argument im Recruiting. Dazu kommen Namen wie Nick Weiler-Babb, Jonah Radebaugh, Jaleen Smith, Kelan Martin, Ariel Hukporti oder Royce O'Neale. Sie alle haben hier gespielt und anschließend den Sprung auf ein noch höheres Niveau geschafft, einige sogar bis in die NBA. Diese Entwicklungsmöglichkeiten können wir Spielern glaubhaft aufzeigen.

Hat dabei vielleicht auch dein eigener Name geholfen?

Nicht mein Name an sich. Aber es hilft natürlich, dass die Spieler wissen, dass ich selbst gespielt habe und zwar hier in Ludwigsburg. Ich kann ihnen genau erklären, was sie hier erwartet. Ich kenne den Verein von oben bis unten. Ich war Spieler, Jugendtrainer und Trainer der Profimannschaft. Deshalb kann ich viele Erfahrungen weitergeben und auf nahezu jede Frage eine ehrliche Antwort geben. Das schafft Vertrauen.

Worauf habt ihr bei der Zusammenstellung des Kaders besonders geachtet? Wie würdest du die Spieler charakterlich beschreiben?

Uns war vor allem wichtig, gute Typen zu verpflichten. Der Charakter spielt für uns eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, gute Menschen zu finden. Wir sagen immer: Aus einem durchschnittlichen Basketballspieler kann man einen guten Basketballspieler machen. Aus einem schlechten Menschen einen guten Menschen zu machen, ist dagegen deutlich schwieriger. Deshalb stand der Charakter ganz oben auf unserer Liste. Der zweite wichtige Punkt war, dass wir Spieler wollten, die hungrig sind. Spieler, die sich beweisen möchten, besser werden wollen und den nächsten Schritt machen möchten. Sie sollen bereit sein, hart zu arbeiten und sich ihren Erfolg zu verdienen. Ich glaube, dass wir genau solche jungen und motivierten Spieler gefunden haben, die richtig Lust haben, für Ludwigsburg zu spielen.

Yorman Polas Bartolo und Jonas Wohlfarth-Bottermann sollen die Mannschaft anleiten, du kennst sie noch aus deiner aktiven Zeit. Wie wichtig werden die beiden als Veteranen für diese Mannschaft sein?

Sehr wichtig. Auch für Carles sind die beiden eine wichtige Stütze. Natürlich brauchen wir junge, hungrige Spieler, die Energie mitbringen und die Mannschaft antreiben. Gleichzeitig brauchen wir aber auch erfahrene Spieler, die wissen, wie die Liga funktioniert und was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Yorman und Jonas bringen genau diese Erfahrung mit. Beide haben in der Bundesliga viel erlebt und wissen, was es braucht, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. Diese Erfahrungen können sie an die jüngeren Spieler weitergeben. Natürlich muss auch der Trainer die Richtung vorgeben, und wir als Verein müssen unseren Teil dazu beitragen. Aber es ist enorm wichtig, wenn Spieler innerhalb der Mannschaft Verantwortung übernehmen. Dann muss nicht immer der Trainer eingreifen. Es ist hilfreich, wenn erfahrene Spieler einem jüngeren Mitspieler auch einmal sagen: „Mach einen Schritt zurück“ oder „So lösen wir das hier.“ Genau deshalb sind Yorman und Jonas für uns so wertvoll.

Wie ist es für dich persönlich? Ist das eine komplett andere Rolle? Zum ersten Mal wirst du nicht mehr täglich eng mit der Mannschaft arbeiten.

Im Moment ist es natürlich schon anders. Als Trainer lebst du von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. In meiner jetzigen Position muss ich deutlich langfristiger denken. Das ist einer der größten Unterschiede. Der eigentliche Unterschied wird aber erst sichtbar, wenn der Trainingsbetrieb beginnt. Dann werde ich nicht mehr mit der Pfeife in der Halle stehen und jede Einheit leiten. Ich werde sicherlich auch mal beim Training vorbeischauen, aber mein Arbeitsplatz wird hauptsächlich das Büro sein. Daran werde ich mich erst noch gewöhnen müssen. In der Offseason ähnelt sich die Arbeit allerdings. Auch als Trainer verbringt man viel Zeit mit Recruiting und Kaderplanung. Das mache ich jetzt ebenfalls, zusätzlich zu den langfristigen Aufgaben, etwa die Infrastruktur weiterzuentwickeln und den Verein strategisch voranzubringen.

Worauf freust du dich persönlich in den kommenden Monaten am meisten?

Ehrlich gesagt freue ich mich auf alles, was kommt. Natürlich freue ich mich besonders darauf, hier in der Arena erfolgreichen Basketball zu spielen, gemeinsam mit unseren Fans Siege zu feiern und den Verein weiterzuentwickeln. Ich freue mich aber genauso auf meine tägliche Arbeit. Ich arbeite gerne mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und mag die Zusammenarbeit im Verein. Mein größter Wunsch ist, dass wir gemeinsam etwas Positives bewegen. Dass sich der Verein in den kommenden Jahren weiterentwickelt und wir in fünf Jahren sagen können, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, die richtigen waren.

alle Infos: mhp-riesen-ludwigsburg.de