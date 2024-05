Die Wochen der Entscheidungen stehen in Ludwigsburg bevor. Nach einer Formschwäche zum Ende der regulären Saison haben sich die MHP RIESEN in die Play-Offs gekämpft und konnten in die Post-Season starten. Im Sommer stehen darüber hinaus noch wichtige Personalentscheidungen an.

Es waren keine leichten Wochen für alle Fans der Ludwigsburger Korbjäger. Zum Ende der regulären Spielzeit ging den MHP RIESEN merklich die Kraft aus, nur zwei der letzten zehn Spiele konnten sie für sich entscheiden. Dennoch beendete man die Hauptrunde auf Tabellenplatz acht und wäre damit, vor allem nach den guten Leistungen in der Hinrunde, nicht unverdient in die Post-Season eingezogen. Das neugeschaffene Play-In-Tunier ließ die MHP RIESEN allerdings noch etwas zittern. Nach einer deutlichen Niederlage gegen die Telekom Baskets Bonn, die alle sechs Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden konnten, gab es gegen die Hamburg Towers ein echtes Entscheidungsspiel im eigenen Stadion. Hier bewiesen die Ludwigsburger wieder einmal ihre kämpferischen Qualitäten und zogen letztendlich ungefährdet und absolut verdient in die Play-Offs ein. »Wir hatten zuletzt einige wirklich schwierige Wochen, aber die Spieler hatten eine gute Saison und haben sich jetzt zurecht belohnt. Wir freuen uns sehr, nun in den Playoffs zu sein,« erklärte Chefcoach Josh King nach dem Sieg gegen Hamburg. Die Ausgangslage für den Start in die Post-Season war allerdings eher mäßig. Als erster Gegner in den Play-Offs erwartete die MHP RIESEN das beste Team der diesjährigen Saison, der FC Bayern München Basketball. Allerdings hat der Favorit aus der bayrischen Landeshauptstadt schon in der vergangenen Saison bewiesen, dass die Play-Offs andere Regeln haben. Damals schied der haushohe Favorit gegen den Überraschungsmeister aus Ulm im Halbfinale aus. Dieses Meisterstück möchte man in der Barockstadt natürlich gerne wiederholen. In den ersten Spielen der Viertelfinale-Serie präsentierten sich die Barockstädter auf Augenhöhe mit den Bayern.

Aber auch unabhängig davon, wie lange die Ludwigsburger noch in der Post-Season aktiv sind, in den kommenden Wochen werden wichtige Weichen für die nächste Saison gestellt. Der Vertrag mit Headcoach Josh King läuft in diesem Sommer aus. Über eine mögliche Verlängerung wurde in Ludwigsburg noch nicht entschieden. In der Barockstadt übernimmt der Headcoach in der Regel auch in Personalunion die Kaderplanung, daher dürfte diese Personalentscheidung von besonderer Bedeutung sein. Nach BILD-Informationen könnte es im Sommer sogar die Rückkehr eines alten Bekannten in die Barockstadt geben. Erfolgscoach John Patrick könnte im Sommer nach seinem zweijährigen Engagement bei den Chiba Jets Funabashi in Japan wieder zu seiner Familie nach Deutschland zurückkehren und seinen ehemaligen Co-Trainer im Amt beerben.

