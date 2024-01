Erfolgreicher Jahresauftakt

In diesem Winter gab es viel Grund zur Freude für die MHP RIESEN Ludwigsburg. Die Barockstädter Korbjäger konnten sich durch starke Leistungen in der Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde auf einen direkten Play-Off Platz in der Top sechs zurückkämpfen.

Auch im internationalen Geschäft machten die MHP RIESEN keine Gefangenen und qualifizierten sich nach zwei starken Heimsiegen gegen Darüşşafaka Istanbul hochverdient für die zweite Gruppenphase der Champions League. Zum vierten Mal in ihrer Geschichte stehen sie damit unter den besten 16 Champions League Klubs Europas. Gespielt wird in der Top-16 Gruppe, wie schon in der Hauptrunde, erneut im Jeder-gegen-jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel. Folglich gibt es sechs Gruppenspiele, drei davon in der MHPArena. Der Gruppenerste und -zweite ziehen ins Playoff-Viertelfinale ein, die Dritt- und Viertplatzierten scheiden aus. In der Gruppe treffen die MHP RIESEN auf Dijon, den Sieger der Vorrunden Gruppe B, und die Telekom Baskets aus Bonn, die die Gruppe F für sich entscheiden konnten. Komplettiert wird die Gruppe durch das Play-In Team von Galatasaray Istanbul. Die Ludwigsburger dürfen sich vor allem dank der überragenden Leistungen von Javyon Graves, der mit 17. Punkten pro Spiel zu den Top-Scorern in der Champions League zählt, durchaus große Hoffnungen auf den Einzug in die anschließende K.O.-Runde machen. Sollte man auch die Viertelfinalspiele für sich entscheiden können, würden die Ludwigsburger zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in das Final Four um den Champions League Titel einziehen können. Bis dahin müssen allerdings noch einige Spiele bestritten werden.

Allerdings startet das Frühjahr für die MHP RIESEN etwas entspannter, als das vergangene Jahr aufgehört hat. Während die Ludwigsburger vom 23. Dezember bis zum 23. Januar stolze zehn Pflichtspiele in nur vier Wochen absolvieren mussten, stehen im Februar, auch dank der Nationalmannschaftspause nur vier Partien auf dem Programm. Das erste Länderspiel der deutschen Weltmeister nach dem

Titelgewinn gegen Montenegro in der Ludwigsburger MHP Arena am 22. Februar dürfte ein weiterer Höhepunkt auf dem Kalender jedes Basketballfans sein. »Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel nach der WM und wollen die Atmosphäre und die Stimmung aus den letzten Wochen und Monaten mit nach Ludwigsburg nehmen. Ich glaube für die Fans und auch für uns wird das eine tolle Möglichkeit sein, euphorisch in das nächste Kapitel zu starten und dieses Team auf seinem weiteren Weg zu unterstützen«, so freut sich Bundestrainer Gordon Herbert auf den Besuch in der Barockstadt. Im Laufe der Qualifikation für die EuroBasket trifft Deutschland außerdem noch auf Bulgarien und Schweden.

Die Heimspiele im Februar

Sa. 3. Februar, 20 Uhr: vs. BG Göttingen

Di. 6. Februar, 20 Uhr: vs. Galatasaray Istanbul

Mi. 14. Februar, 20 Uhr: vs. Würzburg Baskets

Das Highlight in der MHPArena

Do. 22. Februar, 19.30 Uhr: Deutschland vs. Montenegro

