MHP RIESEN im Halbfinale

Mit dem grandiosen Sweep gegen die EWE Baskets Oldenburg konnten sich die MHP RIESEN Ludwigsburg wieder für das Playoff-Halbfinale der easyCredit Basketball Bundesliga qualifizieren. Dort wird mit den Telekom Baskets Bonn der Hauptrundenerste gegenüberstehen, der eine von zwei Niederlagen in dieser Saison hier in der Ludwigsburger MHPArena kassierte. Wie schon im Viertelfinale zuvor werden die RIESEN zunächst auswärts antreten und die ersten beiden Spiele am Pfingstmontag, 29.05.23 um 19 Uhr und am Mittwoch, den 31.05.23 um 20:30 Uhr in Bonn absolvieren.

Das erste RIESEN-Heimspiel im Playoff-Halbfinale findet am Samstag, 03.06.23 um 20:30 Uhr statt. Für dieses Spiel können bereits jetzt Tickets im Onlineshop und in der Geschäftsstelle gekauft werden.

Spiel 4 und damit das zweite mögliche Heimspiel, findet in Ludwigsburg am Montag, den 05.06.23 um 20:30 Uhr statt. Die Tickets dafür gibt es im Online-Ticketshop und in der Geschäftsstelle. Sollte die Serie bis dahin jedoch entschieden sein und kein Spiel stattfinden, erhalten Ticketkäufer auf ihrem Kaufweg ihr Geld zurück.