Neue Saison, neue Gesichter: MHP RIESEN freuen sich auf nächste Spielzeit

Endlich geht es wieder los: Im September endet die basketballfreie Zeit, und die MHP RIESEN Ludwigsburg starten mit viel neuem Personal und jeder Menge alter Tugenden in die Saison 2026/2027. Rund um die erfahrenen Veteranen Jonas Wohlfarth-Bottermann und Kapitän Yorman Polas Bartolo wurde der Kader neu justiert. Auf der Bank übernimmt mit Carles Durán Ortega ein neuer Cheftrainer, der sich insbesondere auf die Entwicklung junger Talente spezialisiert hat. Komplettiert wird das Aufgebot durch David Joplin. Der 23-jährige Forward hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und ist damit der insgesamt 18. Akteur im erweiterten Kader der Gelb-Schwarzen. Der US-Amerikaner kommt aus Calgary, wo er im Juli für die Surge in zehn CEBL-Partien zum Einsatz kam. Noch wichtiger für seine Entwicklung war jedoch seine erste Europa-Station: Die Saison 2025/2026 verbrachte Joplin beim französischen Klub BCM Gravelines Dunkerque. Dort absolvierte er 30 Spiele. In beiden Teams gehörte er zum Stammpersonal und stand meist in der Startformation.

»Ich bin sehr zufrieden mit dem neuesten Neuzugang. David wird uns mit seinen Dreiern helfen, das Spielfeld breit zu machen. Dank seiner Einstellung und Kommunikation kann er in der Defensive als Führungsfigur vorangehen, und ich hoffe, dass wir gemeinsam weiterwachsen«, sagt Durán. Mit Blick auf den nun vollständigen Kader ergänzt der Coach: »Wir haben einige großartige Verpflichtungen getätigt, aber wir müssen ein starkes Team formen, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Kabine.«

Mit der Rückennummer 2 geht Joplin nun in die Saison. Ernst wird es erstmals am 13. September im Netto BBL Pokal. Als Tabellenzehnter der Vorsaison müssen die Ludwigsburger bereits im Sechzehntelfinale antreten und treffen dort auf die Kirchheim Knights. Gegen den Zweitligisten gehen die MHP RIESEN als klare Favoriten ins Duell. Eine Woche später beginnt auch die easyCredit BBL. Zum Auftakt wartet auswärts ratiopharm Ulm, der Sechste der vergangenen Hauptrunde und Meister von 2022/23. Für Duráns Mannschaft wird die Partie damit direkt zu einer ersten Standortbestimmung. Der Heimspielauftakt folgt am 24. September in der MHPArena gegen die Rostock Seawolves. Gegen den Eurocup-Teilnehmer haben die Ludwigsburger noch eine Rechnung offen, schließlich beendete Rostock in der vergangenen Saison im Play-In-Halbfinale die Playoff-Hoffnungen der MHP

RIESEN. Ende September wartet schließlich mit den Bamberg Baskets der Dritte der vergangenen Spielzeit. Bamberg scheiterte erst im fünften Halbfinalspiel an Meister Alba Berlin und zählt auch in der neuen Saison zu den ambitionierten Teams. Die ersten Wochen werden somit schnell zeigen, wie gut es Durán gelingt, aus vielen neuen Gesichtern ein geschlossenes Team zu formen.

Saisoneröffnung

So. 6. September, ab 9.30 Uhr: Porsche BBA Season Opening, Rundsporthalle, Ludwigsburg

Das erste Heimspiel

Do. 24. September, 18.30 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Rostock Seawolves, MHPArena, Ludwigsburg

alle Infos & Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de