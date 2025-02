Packende Duelle der RIESEN im Frühjahr

Die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu und die MHP RIESEN Ludwigsburg halten sich weiter wacker in der Spitzengruppe der Liga. Nach 20 Spieltagen ist der sichere Einzug in die Play-Offs, also ein Platz unter den besten sechs Teams der Liga zum Greifen nah. »Wir wollen in der entscheidenden Phase der Saison unseren besten Basketball spielen«, sagte der damals frisch aus Japan zurückgekehrte Headcoach John Patrick zum Start der Saison. Es sind Worte an denen sein Team und er sich in diesem Frühjahr messen lassen müssen. Fest steht, dass den MHP RIESEN im Verlauf der Saison die Konstanz fehlte. Auf herausragende Siege, wie etwa gegen den amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer FC Bayern München Basketball folgten schwache Leistungen, wie etwa zum Jahresauftakt gegen Oldenburg. Vor allem die schwache Wurfquote von nur 39 Prozent, die mit Abstand schwächste der Liga, sorgt für viele Probleme dabei enge Spiele für sich zu entscheiden. Auf der Kehrseite gibt es klare Verbesserungsmöglichkeiten für die Saisonschlussphase.

Im FIBA Europe Cup ist von den Schwierigkeiten in der Liga dagegen wenig zu spüren. Auf internationalem Parkett schreiten die MHP RIESEN bislang von Sieg zu Sieg. In der Runde der letzten Acht treffen sie erneut auf JDA Bourgogne Dijon. Im März treffen die Gelb-Schwarzen damit, wie schon in der Gruppenphase, auf die Franzosen. Vier Spiele im Top-16 der Basketball Champions League, zwei in der Gruppenphase im FIBA Europe Cup und nun zwei weitere Aufeinandertreffen im Playoff-Viertelfinale des FEC: Das Duell zwischen Ludwigsburg und Dijon entwickelt sich mehr und mehr zu einem Spielplan-Evergreen. Gegen wenige Gegner traten die MHP RIESEN in den vergangenen Jahren öfter an, international ist das Aufeinandertreffen bereits seit dem Herbst das meistgespielte der Klub-Historie – und noch dazu eines, dessen Geschichte derart gut ist. Bisher gewannen die Schwaben alle sechs Aufeinandertreffen. Die beiden Partien in der Gruppenphase gingen mit 80:77 und 93:81 an die Barockstädter. »Es ist eine gewisse psychologische Herausforderung, dass wir erneut gegen Dijon antreten werden. Durch die Nachverpflichtung von Phil Booth haben sie sich im Vergleich zur Gruppenphase nochmals deutlich verbessert. David Holston ist zudem noch immer in seinen besten Jahren und nur schwer zu stoppen. Wir konnten unter anderem gegen PAOK mateco sehen, dass sie ein starkes, ein talentiertes Team sind«, sagt Headcoach John Patrick zum Viertelfinal-Gegner. Die internationale Reise soll natürlich noch weiter gehen, nach Möglichkeit bis zum Finale am 23. April.

Die Heimspiele im März

Mi. 12. März, 19.30 Uhr

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. JDA Bourgogne Dijon (FIBA Europe Cup)

Sa. 22. März, 20 Uhr,

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. EWE Baskets Oldenburg (Bundesliga)

MHP Arena, Ludwigsburg

alle Infos, Tickets und Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de