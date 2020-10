RIESEN-Erfahrung auf dem Court

Mit der Verpflichtung des Veteranen-Duos Jordan Andrew Hulls und Andrew Warren haben die MHP RIESEN Ludwigsburg jede Menge an Erfahrung für die kommende Saison gewonnen. Die beiden befreundeten US-Boys aus Indiana erzählen im MORITZ-Interview von ihrer basketballverrückten Heimat, ihrem Weg nach Ludwigsburg und ihren deutschen Leibspeisen.

Warum habt ihr euch dazu entschieden nach Ludwigsburg zu kommen?

Jordan: Ich habe in den letzten vier Jahren schon in Deutschland gespielt. Meiner Familie und mir gefällt es hier einfach hervorragend. Die Umgebung, die Kultur und natürlich auch die Art von Basketball, die hier gespielt wird, passen einfach perfekt für mich zusammen. Dass ich jetzt die Chance habe an einem Ort mit so viel Geschichte wie Ludwigsburg aufzulaufen, ist natürlich toll.

Andrew: Für mich war es ähnlich. Ich war sehr erfreut darüber, dass mich Coach John Patrick nach dem Ende der Saison angerufen hat. Wir haben dann nach einem guten Gespräch eine Möglichkeit für mich gefunden, hier in Ludwigsburg auflaufen zu können.

Ihr beide seid in eurer Karriere vor allem als echte Weltenwanderer aufgefallen. Warum spielt ihr beide jetzt schon längere Zeit in der deutschen Bundesliga?

Andrew: Die Qualität der Liga und die Qualität des Lebens, das man in Deutschland führen kann, passt einfach sehr gut zusammen. Hier muss man sich nicht um Verpflegung oder Unterbringung sorgen, wie in mancher anderen Liga. Als Spieler fühlt man hier einfach eine ganz besondere Wertschätzung und kann sich voll und ganz auf das eigene Spiel konzentrieren.

Jordan: Meine Familie war einer der Hauptgründe für mich. Als zwei- und bald dreifacher Familienvater fühlen wir uns hier einfach gut aufgehoben. Die Landschaft, das Essen, die Kultur und auch die Sprache gefallen mir sehr. Auch was den Basketball angeht, spricht die Liga mit ihren vielen guten Teams und Talenten sowie dem starken Wettkampf, einfach für sich selbst.

Was ist euer deutsches Lieblingsessen?

Jordan: Käsespätzle, definitiv. Aber auch Kartoffelsalat und Sauerkraut schmecken mir sehr gut.

Andrew: Bratwurst esse ich zwar nicht so oft, aber das wäre meine Wahl. Und natürlich Brot, hier gibt es einfach so viele Brotsorten, da fühle ich mich ganz verwöhnt.

Welche Qualitäten wollt ihr in der kommenden Saison auf den Platz bringen?

Andrew: Ich glaube wir beide bringen definitiv viel Abschlussqualität mit. Die Fans können sich auf viele Dreier einstellen. Dadurch werden wir sicher für eine andere Qualität im Angriff sorgen. Aber wir sind auch über 30 und Veteranen, bringen also jede Menge Erfahrung mit. Dadurch können wir vor allem den jungen oder neuen Spielern dabei helfen, wie sie sich richtig auf und neben dem Platz verhalten können. Wir wissen beide, wie man eine Saison in der physisch starken Bundesliga erfolgreich bestreiten kann. Wir wollen einfach stark spielen und stark gewinnen.

Jordan: Auch ich kann sehr gut aus der Distanz werfen. Ich hoffe, dass nicht nur ich damit punkten kann, sondern dass uns das als Team im Offensivspiel viele neue Optionen eröffnet. Ich glaube natürlich, dass ich auf dem Platz eine führende Rolle einnehmen und als der verlängerte Arm des Trainers fungieren kann.

Ihr beide stammt aus Indiana und kennt euch recht gut. Wie fühlt es sich an das erste Mal gemeinsam auf dem Platz zu stehen?

Andrew: Ja, es ist das erste Mal, das wir gemeinsam auflaufen. In Indiana ist Basketball wie eine Bruderschaft. Wir beide kannten uns eigentlich schon Ewigkeiten, es ist erstaunlich, dass es so lange gebraucht hat, bis das passiert ist. Aber wir wissen einfach genau, wie wir uns ein Spiel vorstellen. Wir sprechen viel und waren super glücklich darüber, endlich die Chance zu bekommen, gemeinsam aufzulaufen.

Jordan: Unsere Kommunikation ist der Schlüssel. Wir sind zwar erst seit kurzer Zeit hier, haben aber jetzt schon eine Art natürliche Verbindung. Basketball war schon immer meine Welt, vor allem zu Hause in Indiana. Ich gebe jeden Sommer ein Trainingscamp, in dem Andrew und ich schon seit ein paar Jahren gemeinsam trainieren. Ich hoffe, dass wir die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben gut auf den Platz bringen können. alh

