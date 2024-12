MHP RiesenLudwigsburg: Riesige Aufgaben im Winter

Die Konstanz ist und bleibt das große Manko der MHP RIESEN Ludwigsburg in dieser Saison. Während das Team von Coach John Patrick im FIBA Europe Cup trotz eines kleinen Wacklers gegen die schottischen Caledonia Gladiators mühelos in die nächste Runde eingezogen ist, reiben sich die MHP RIESEN in der Bundesliga auf. Vier Siege und vier Niederlagen nach acht Spielen zeigen, dass das Team in der Frühphase der Saison einfach noch nicht in den richtigen Tritt gefunden hat. Viel Zeit dürfen sich die MHP RIESEN nicht mehr lassen, denn in den kommenden zwei Monaten stehen gleich vierzehn Spiele auf dem vollgepackten Kalender.

Schon der Monatsauftakt im Dezember gegen Vizemeister Alba Berlin am 2. Dezember verspricht Hochspannung. Internationaler geht es dann in der kommenden Woche zu, wenn die zweiten Gruppenphase des FIBA Europe Cup beginnt. Als Gruppensieger von Gruppe H treffen die Ludwigsburger in der »Round of 16« auf drei Klubs aus dem europäischen Nachbarland. Am 4. Dezember geht es beim Auftakt gegen den polnischen Tabellenführer Anwil Włocławek gleich um alles in der MHP Arena. Gespielt wird im Top-16 wie schon in der ersten Gruppenphase erneut im Jeder-gegen-jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel. Folglich gibt es sechs Gruppenspiele, drei in der MHPArena, drei auf fremdem Parkett. Anders als in der Hauptrunde ziehen nicht nur die Ersten und besten Zweiten, sondern pro Gruppe und »klassisch« der Gruppenerste und Zweite ins Playoff-Viertelfinale ein. Die Dritt- und Viertplatzierten scheiden aus. Neben dem Meisterschaftskandidaten aus Polen treffen die Barockstädter noch auf das Schweizer Topteam Fribourg Olympic Basket und die Belgier von Spirou BC Charleroi. Bis zum 4. Februar entscheidet sich, ob es die Ludwigsburger in die Top 8 des FIBA Europe Cups schaffen.

Ab dem 15. Dezember stehen dann in der Bundesliga gleich fünf Spiele in 15 Tagen bevor. Neben der ersten Chance auf eine Revanche für das Pokalaus gegen Weißenfels am 18. Dezember, muss sich das Team von Coach John Patrick bis zum Jahresende gegen die Niners aus Chemnitz, die Veolia Towers Hamburg, die Frankfurter Skyliners und die MLP Academics Heidelberg behaupten.

Und auch nach dem Jahreswechsel geht der Reigen munter weiter. In den Duellen mit den EWE Baskets Oldenburg, den Bamberg Baskets und den Basketball Löwen Braunschweig, wird sich zeigen, ob die MHP RIESEN in dieser Saison das Potential zu einem Play-Off Team besitzen. Der lange Winter verspricht also viel hochklassigen Basketball in der Barockstadt.

Die Heimspiele

Mi. 4. Dezember, 19.30 Uhr: vs. Anwil Włocławek (FIBA Europe Cup)

Mi. 11. Dezember, 19.30 Uhr: vs. Fribourg Olympic Basket (FIBA Europe Cup)

So. 15. Dezember, 16.30 Uhr: vs. NINERS Chemnitz (Bundesliga)

Do. 26. Dezember, 18 Uhr: vs. Skyliners (Bundesliga)

So. 12. Januar, t.b.d : vs. Bamberg Baskets (Bundesliga)

Sa. 25. Januar, t.b.d.: vs. Basketball Löwen Braunschweig (Bundesliga)

MHP Arena, Ludwigsburg, alle Infos und Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de