SAISON - NAMEN - GESICHTER: Viel Neues beim Bundesligastart

Endlich ist die lange Zeit des Wartens vorbei und die Basketballsaison beginnt. Mit neuem Coach und komplett neuem Team starten die Ludwigsburger Basketballer ab dem 2. Oktober ins Rennen um die Punkte. In der MHPArena heißt es für die MHP RIESEN dann ab dem 12. Oktober wieder Vorhang auf für eine neue Saison mit neuen Namen und neuen Gesichtern. Auch ein neues Geschäft bereichert die Ludwigsburger Innenstadt zum Saisonbeginn. Noch bis zum 29. Oktober hat der neue RIESEN Shop im LUIS Pop-Up-Store geöffnet.

Vor dem Start in die neue Saison gibt sich der neue Headcoach Josh King mehr als optimistisch: »Die Pre Season ist eine besondere Zeit und hat für jedes Team seine speziellen Herausforderungen. Wir haben eine Truppe voller guter Charaktere, die lernen wollen und hungrig sind.« Mit genau diesem Hunger wollen die MHP RIESEN nämlich in die neue Basketballsaison starten. Die Ludwigsburger Basketballer treten in gleich drei Wettbewerben an und haben mit dem Abgang von Trainer John Patrick gleich einen großen personalen Umbruch eingeläutet. Aus dem Kader der Mannschaft, die sich in der vergangenen Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League unter die besten vier Teams gespielt hatte, sind mit Jonathan Bähre, Yorman Polas Bartolo sowie Jacob und Johannes Patrick lediglich vier Akteure verblieben.

Die Fans müssen sich also auf einige neue Namen einstellen. Die Spielidee bleibt jedoch gleich, wie King ausführt: »Im Zentrum meiner Arbeit mit der Mannschaft steht ganz klar die Verteidigung! Das ist es, worauf unser Spiel basieren soll. Wir wollen als Einheit auftreten, Druck auf den Gegner ausüben und eine Mannschaft sein, gegen die es unangenehm zu spielen ist. Ziel muss es sein, dass wir als Team bei jedem Ballbesitz so agieren, als wäre es der letzte im Spiel.«

Genau auf dieser Bissigkeit und aggressiven Spielweise basieren die großen Erfolge der MHP RIESEN in den vergangenen Spielzeiten. Auch in dieser Saison wird das neu formierte Team diese Fähigkeiten wieder in der Liga, dem Pokal und auch auf der internationalen Bühne der Championsleague unter Beweis stellen dürfen.

Das die MHP RIESEN in dieser Saison vieles in die eigene Hand nehmen wollen, zeigt auch die Eröffnung des RIESEN Pop-Up-Stores in der Ludwigsburger Innenstadt. Noch bis zum 29. Oktober ist der Shop geöffnet. Im Angebot findet sich die aktuelle Merchandising-Kollektion. Und auch Dauer- und Tageskarten können vor Ort erworben werden. alh

RIESEN Shop im LUIS Pop-Up-Store

Kirchstraße 21, 71636 Ludwigsburg, Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr,

Sa. 10 Uhr bis 16 Uhr, alle Infos, Tickets und Termine

mhp-riesen-ludwigsburg.de