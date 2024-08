Saisonvorbereitung der MHP Riesen läuft auf Hochtouren

Die medizinischen Untersuchungen sind abgeschlossen, die Team-Orientierung erfolgt und die ersten Trainingseinheiten absolviert:

Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind erfolgreich in die PreSeason gestartet und gehen dabei direkt und in kompletter Mannstärke in die Vollen.

Das Wetter passt zur aktuellen Laune der Basketballstadt! Bei strahlendem Sonnenschein und 31 Grad sind die MHP RIESEN in der Rundsporthalle Mitte August in die Saisonvorbereitung gestartet. In einer sehr ausführlichen und nicht minder intensiven Einheit gingen alle Beteiligten, angeleitet von Headcoach-Rückkehrer John Patrick, direkt ans Limit und verdeutlichten dabei, auch wenn es sich nur um den ersten Eindruck handelte: Arbeitsethos, Verteidigung, Moral und Spaß am Spiel werden in den kommenden Monaten das neuformierte RIESEN-Team prägen und gleichzeitig die Grundlage für alles Weitere bilden. Über etwas mehr als zwei Stunden hinweg gab es einen ersten Eindruck, eine erste Basis und den Beginn einer Zeit, die mit vielen Einheiten, wichtigen Testspielen und diversen anderen Terminen eine Mannschaft formen wird, die am 22. September mit einem Heimspiel gegen den amtierenden deutschen Meister, den FC Bayern Basketball, in den Pflichtspielbetrieb startet. Die Ludwigsburg wollen sich bei den Bayern natürlich für das Play-Off Ausscheiden in der vergangenen Saison revanchieren.

Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. Schon im ersten Testspiel gegen die MLP Academics Heidelberg wussten die MHP RIESEN zu überzeugen. Der 67:60-Sieg gegen die Heidelberger war verdient und basierte, wie das Ergebnis veranschaulicht, vor allem auf einer guten Verteidigungsleistung. Hierauf, so zeigt sich schon sehr früh in der Vorbereitung, wird der Fokus des Trainerteams um Headcoach John Patrick in dieser Saison liegen. »Dass wir Heidelberg, eine sehr gute Offensivmannschaft, bei 60 Punkten gehalten haben, ist sehr gut,« resümierte der RIESEN-Cheftrainer unmittelbar nach Spielschluss. Mit der gleichen Intensität soll es dann auch im September weitergehen. Neben Duellen gegen internationale Clubs aus Prag und Straßburg, stehen gleich drei Aufeinandertreffen mit Bundesliga-Clubs auf dem Terminplan. Das erste Schwabenderby der Saison mit ratiopharm ulm am 3. September und der letzte Test vorm Saisonauftakt gegen die Würzburg Baskets finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, den ersten öffentlichen Einblick in die neuen Teams der MHP RIESEN gibt es wie gewohnt beim großen Porsche BBA Season Opening am Samstag, den 7. September. An dem ganz im Zeichen des Basketballs stehenden Tag präsentieren sich in der Ludwigsburger Rundsporthalle neben der Profimannschaft der Barockstädter auch die Nachwuchsteams und das ProB-Team der Ludwigsburger den Fans. Höhepunkt des Tages ist am Abend das Spiel der MHP RIESEN Ludwigsburg gegen die Giessen 46ers.

Die PreSeason

Di. 3. September: Testspiel vs. ratiopharm ulm

Sa. 7. September, ab 11 Uhr:

Porsche BBA Season Opening vs. GIESSEN 46ers

Di. 10. September: Testspiel vs. USK Praha

Do. 12. September: Testspiel vs. SIG Strasbourg

So. 15. September: Testspiel vs. FIT/One Würzburg Baskets

So. 22. September, 18 Uhr:

Saisonauftakt vs. FC Bayern München Basketball

alle Infos und Termine:

mhp-riesen-ludwigsburg.de