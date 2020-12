Volle Konzentration – Christmas Games und Co.

Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben wieder einen riesigen Saisonauftakt hingelegt. Fünf Siege aus den ersten sechs Spielen und ein immer besser eingespielter Kader lassen darauf hoffen, dass der deutsche Vizemeister auch im neuen Jahre an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann. Dabei steht noch vor dem Jahreswechsel mit den Christmas Games ein echtes Highlight für jeden Freund des Basketballs auf dem Programm. Bevor zum Jahresbeginn ratiopharm Ulm auf die Riesen wartet.

Für Tremmel Darden sind sie ein Teil seiner Weihnachtstradition. Er fühle sich einfach, als würde er auch in der »Big League«, also der amerikanischen NBA, mitmischen, erklärte der älteste Spieler des Basketball Bundesliga im MORITZ-Interview. Aber nicht nur für die Spieler sind die Spieltage während der Feiertage ein echtes Erlebnis. Die Christmas Games erfreuten sich in den vergangenen Jahren immer größter Beliebtheit. Auch in dieser Saison wäre die MHP-Arena wohl ohne die Corona-Schutzmaßnahmen aus allen Nähten geplatzt, wenn die MHP RIESEN am 27. Dezember ihr Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg haben. Die Würzburger kommen nach einem mäßigen Saisonstart zwar nur als Außenseiter nach Ludwigsburg, haben aber in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, was für ein tougher Gegner sie sein können.

Oft waren die Fans im Rücken der entscheidende Faktor für die Heimstärke MHP RIESEN. Nun bleibt die Halle leer und das, obwohl die Leistung durchaus jeden Beifall verdient hätte. Mit fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen, wobei die einzige Saisonniederlage im direkten Duell gegen Liga-Primus FC Bayern Basketball sicher zu verschmerzen ist, präsentieren sich die MHP RIESEN zu Saisonstart in außergewöhnlich guter Form. So gelang auch die Revanche gegen Meister Alba Berlin, die die RIESEN mit 78:71 souverän in der heimischen MHP-Arena bezwangen.

Die Spielbelastung ist dabei hoch: Nach sieben Spielen im Dezember, warten im Januar weitere fünf Spieltage auf die Ludwigsburger. Daher liegt für Headcoach John Patrick und sein mit Veteranen gespicktes Team ein großer Fokus auf der Regeneration, ohne dabei die Vorbereitung auf wichtige Spiele aus den Augen zu verlieren. Gerade für Leistungsträger wie Jaleen Smith, der gegen Alba Berlin gleich 40 Minuten auf dem Platz stand und in der bisherigen Saison mit seiner starken Präsenz und einer guten Wurf- und Rebound-Qoute zu überzeugen wusste, ist es wichtig die Belastung nicht zu hoch werden zu lassen.

Das größte Highlight wartet gleich zum Jahresauftakt. Im Aufeinandertreffen mit ratiopharm Ulm geht es nicht nur darum das Jahr direkt mit einem wichtigen Sieg zu beginnen, sondern auch um eine gute Platzierung für die Play-off Plätze. Auch für das unfassbar knappe Pokalaus möchten sich die MHP RIESEN sicher bei den

Ulmern revanchieren. Damals analysierte John Patrick scharf: »Man sieht allein an den Rebounds, wie Ulm uns unter dem Korb dominiert hat.«

Es wird also vor allem auf Jaleen Smith ankommen, der mit über sieben Rebounds pro Spiel weit oben in der Liste der Top-Rebounder der Liga zu finden ist. Für gehörig Punkte sollte dabei Elias Harris sorgen, der mit über 18 Punkte pro Spiel der Dreh- und Angelpunkt der Ludwigsburger Offensive ist. Die gute Form und große Erfahrung der Ludwigsburger sollte sie auch im neuen Jahr zu riesigen Erfolgen führen.

