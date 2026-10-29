Wechselhafter Saisonstart der MHP RIESEN: November wird Prüfstein für Ludwigsburg

Vier Siege, drei Niederlagen und das Aus im Pokal: Der Saisonstart der MHP RIESEN Ludwigsburg verläuft wechselhaft. Besonders deutlich wurde die fehlende Konstanz beim bitteren Pokal-Aus gegen den SC RASTA Vechta. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer 20-Punkte-Führung schien der Sieg bereits sicher. Doch im dritten Viertel brachen die Barockstädter ein, verloren den Abschnitt mit 11:29 und verspielten damit den Vorsprung. Für Trainer Carles Durán und sein neu formiertes Team bleibt die Stabilität über die gesamte Spielzeit hinweg eine zentrale Baustelle.

Dabei zeigen die Ludwigsburger durchaus Stärken. Beim Rebound gehören sie zu den besten Mannschaften der Liga. Zudem ist Justin Kier bislang der erfolgreichste Freiwurfschütze der RIESEN. Probleme bereitet dagegen die Chancenverwertung aus der Nahdistanz. Während der FC Bayern München Basketball knapp 62 Prozent seiner Würfe aus der Kurzdistanz trifft, liegt Ludwigsburg bei rund 52 Prozent. Dadurch greifen die Barockstädter häufiger auf Würfe von jenseits der Dreierlinie zurück. Dort präsentieren sie sich mit einer Trefferquote von 35 Prozent immerhin als eines der fünf besten Teams der Liga. Auch im Umgang mit dem Ball besteht Verbesserungsbedarf. Die RIESEN tun sich schwer, gegnerische Ballverluste zu erzwingen, und leisten sich gleichzeitig selbst zu viele Turnover. Gerade in engen Spielphasen erschwert das die Kontrolle über das Geschehen und kann spielentscheidend werden. Dass die Integration neuer Spieler und eines neuen Trainerstabs Zeit benötigt, war bereits vor Saisonbeginn absehbar. Im November bietet sich nun die Gelegenheit, Fortschritte zu zeigen und die bisherigen Erkenntnisse in Ergebnisse umzusetzen. Dabei warten wichtige Aufgaben im Kampf um die Play-off-Plätze.

Den Auftakt macht am 8. November das Duell mit den EWE Baskets Oldenburg. Gegen den direkten Konkurrenten wollen die Ludwigsburger wichtige Punkte sammeln und den Gegner auf Distanz halten. Am 13. November geht es auswärts gegen Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Phoenix Hagen. Auf dem Papier scheint diese Begegnung eine lösbare Aufgabe zu sein, doch dafür müssen die RIESEN ihre Leistung über vier Viertel hinweg abrufen.

Zum Abschluss des Heimspielmonats kommt es am 22. November zum Aufeinandertreffen mit dem Mitteldeutschen Basketball Club aus Weißenfels. Auch dieses Duell ist mit Blick auf die Play-off-Ambitionen von Bedeutung.

Für Ludwigsburg wird der November damit zum Prüfstein: Gelingt es, die eigenen Schwankungen zu reduzieren und die vorhandenen Stärken konstanter einzusetzen, kann das Team wichtige Schritte nach vorne machen.

Die Heimspiele im November

So. 8. November, 16.30 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. EWE Baskets Oldenburg

So. 22. November, 16.30 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. SYNTAINICS MBC

alle Infos & Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de