Jetzt geht's um den Titel

Nach langer Wartezeit und viel Unsicherheiten wie es denn weiter gehen könnte, wurde zwischenzeitlich dem Konzept der easyCredit BBL von der Bayerischen Staatsregierung zum Sonderspielbetrieb die notwendige Genehmigung erteilt. Und so startet die wohl ungewöhnlichste Endrunde seit Bestehen der Basketball Bundesliga.

Seit dem 8. März ruht der Ball wegen der Corona-Krise in der easyCredit BBL. Doch endlich hat das Schicksal ein Einsehen mit den Basketballfans, wenn auch in eher unerwarteter Form. Die MHP Riesen aus Ludwigsburg haben den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, Spieler aus Ihren Heimatländern zurückgeholt und sich weiter verstärkt. Für die Fortsetzung der Saison konnte Headcoach John Patrick in den vergangenen Tagen zahlreiche seiner Akteure wieder in Ludwigsburg begrüßen: Cameron Jackson, Thomas Wimbush, Nick Weiler-Babb und Marcos Knight sind bereits nach Schwaben zurückgekehrt. Jaleen Smith wird im Verlauf des Wochenendes erwartet. Dieses Quintett musste sich zunächst in die vorgeschriebene Quarantäne begeben, wie es das Konzept vorsieht um danach wieder ins Training einzusteigen. Nicht wieder nach Ludwigsburg zurückkehren werden aber Khadeen Carrington, Tanner Leissner und Konstantin Konga. Das Trio steht Patrick für das Final-Turnier nicht zur Verfügung.

Gleichzeitig hat man das Team aber auch verstärkt. Mit Teyvon Myers und Zamal Nixon können die entstandenen Lücken gefüllt werden, ebenso wie mit einigen Nachwuchsspielern, die dank Doppellizenz ebenso spielberechtigt wären.

Und dann geht es für den vor dem Lock-Down Zweitplatzierten ab nach Bayern. In München wird dann in Turnierform der Deutsche Meister ermittelt. Zuerst wird in der Gruppenphase in zwei Fünfer-Gruppen gespielt. Die besten vier kommen dann in die KO-Phase, wo jeweils über Kreuz gegen gegen die Platzierten der anderen Gruppe gespielt wird. Danach folgen das Halbfinale und das Finale, sowie das Spiel um Platz 3. Für die MHP Riesen geht es in der Gruppenphase gegen RASTA Vechta, die FRAPORT SKYLINERS und Brose Bamberg und im letzten Gruppenspiel gegen ALBA BERLIN. Für spannende Begegnungen ist also gesorgt.

Stellt sich jetzt nur noch die Frage: Wo oder wie kommt man in den Genuss der Spiele? MagentaSport zeigt alle Spiele des easyCredit BBL Final-Turniers 2020 live! Das sind über 90 Programmstunden, in klarer Programmstruktur. Die tägliche Berichterstattung beginnt ab 16.15 Uhr aus dem Audi Dome, im Anschluss an das erste Spiel folgen Interviews und Analysen. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr beginnt MagentaSport dann die Vorberichterstattung zu Spiel 2. Wie gewohnt gibt es anschließend Analysen, Interviews und die besten Szenen des Tages.

× Erweitern Der Turnierspielplan für die Endrunde

www.mhp-riesen-ludwigsburg.de