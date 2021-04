Eine weitere Geschichte um Robert E. Howards legendären Barbaren, als Comic umgesetzt von Szenarist Patrice Louinet und Zeichner Paolo Martinello. Im Verlies irgendeines unbedeutenden Stadtstaats versauert der Barbar in einer Zelle. Sein Ruf als Söldner eilt ihm voraus, und so tritt der Adlige Murilo mit einem Auftrag an ihn heran: Conan soll ihm seinen ärgsten Widersacher vom Hals schaffen, den Roten Priester Nabonidus. Nach gelungener Flucht aus dem Gefängnis bricht Conan in das Haus des Priesters ein, um ihn schnell und leise zu meucheln. Dabei überkommt ihn jedoch das Gefühl, dass jemand anderes hinter dem Machtkampf zwischen Nabonidus und Murilo stecken könnte...

»Conan der Cimmerier: Der Rote Priester«, ab 01.04., Splitter Verlag www.splitter-verlag.de