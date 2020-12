Die mythische Stadt Kompiam ist Heimat zahlreicher intelligenter Spezies. Der Menschenjunge Nuwan ist ein einfacher Kochlehrling im Haus eines großen Magiers und versucht mithilfe der schönen Lerëh, in die er vielleicht ein bisschen verliebt ist, endlich Lesen zu lernen. Einer seiner heimlichen Ausflüge in die Bibliothek des Zauberers geht jedoch gehörig schief, als Nuwan das Grimoire Danthrakon lesen will. Die Magie des Folianten geht auf ihn über, wobei die Seiten leer zurückbleiben. Fortan versucht Nuwan verzweifelt, zu verbergen, dass sein Blut und seine Tränen plötzlich tintenschwarz sind, denn ein furchterregender Inquisitor macht sich auf die Suche nach dem Übeltäter. Szenario von Christophe Arleston, Zeichnungen von Olivier Boiscommun.

»Danthrakon Band 1: Das gefräßige Grimoire«, ab 01.12., Splitter

www.splitter-verlag.de