Wenn in Zeiten von Corona Verschwörungstheoretiker fröhliche Urstände feiern, ist Umberto Ecos »Das Foucaultsche Pendel« genau das richtige Gegenmittel. In diesem Roman setzt sich Eco ausgiebig mit allen erdenklichen Verschwörungstheorien auseinander und zeigt die schiere Absurdität auf. Die drei Verlagsmitarbeiter Casaubon, Belbo und Diotallevi müssen sich aus beruflichen Gründen mit allerlei Verschwörungstheorien und absurden Ideen beschäftigen, die im Verlag alltäglich über ihren Tisch wandern – von den Templern über die Rosenkreuzer bis zu den Illuminaten ist alles mit dabei. Irgendwann beginnen sie, als intellektuelles Spiel selbst an einer Verschwörungstheorie zu basteln, einer umfassenden, die alle anderen beinhaltet.

