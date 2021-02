Die Welt ist ein Flickenteppich aus Ruinen und Verheerung. In dieser postapokalyptischen Zukunft kämpft der junge Mechaniker Solal um das Leben seiner Schwester Eva, die an einer Lungenkrankheit leidet. Die Medikamente, die sie benötigt, sind nur an einem einzigen Ort zu finden: jenseits der »Mauer«, bei einer hermetischen Gemeinschaft der Mächtigen, die von titanischen Robotern beschützt wird.

»Die Mauer Band 1: Homo Homini Lupus«, ab 01.02., Splitter Verlag, www.splitter-verlag.de