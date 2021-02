Dieser Tag im Jahre 1900 in Silver Creek, Colorado, sollte der glücklichste in Emilys jungem Leben sein. Für ihre Hochzeit ist sie eigens aus New Orleans in das verschlafene Nest gereist. Aber ihr Verlobter ist umgezogen – auf den Dorffriedhof, und zwar für immer. Doch war die Eheschließung nur ein Vorwand für die Reise? Vielleicht steht Emily der Sinn nicht nach Ehe, sondern nach Rache…

»Die Viper Band 1: Feuerregen«, ab 01.02., Splitter Verlag, www.splitter-verlag.de