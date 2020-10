Die Ehe von Theo (Kevin Bacon) und Susanna (Amanda Seyfried) ist kurz vor dem Scheitern. Ihre Geheimniskrämerei, seine Eifersucht und dunkle Schatten der Vergangenheit haben ihre Spuren hinterlassen. In einem letzten Versuch, die Beziehung zu retten, fahren die beiden mit ihrer kleinen Tochter Ella aufs Land in ein einsam gelegenes, hoch modernes Ferienhaus. Was zunächst wie ein perfekter Rückzugsort erscheint, wird zu einem Albtraum, als Theo sich von einer finsteren Macht verfolgt sieht, die alles über ihn und Susanna zu wissen scheint – und sich weigert, die beiden gehen zu lassen. »Du hättest gehen sollen« ist ein packender Psychothriller von Blumhouse Productions aus der Feder des legendären Drehbuchautors David Koepp (»Jurassic Park«, »Mission: Impossible«, »Panic Room«), mit Kevin Bacon und

Amanda Seyfried in den Hauptrollen.

ab 29.10., Universal Studios, www.universalpictures.de