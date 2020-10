Sie war die unmöglichste Roman-Adaption der Geschichte: die Verfilmung von »Game of Thrones«. Sogar Autor George R. R. Martin war überzeugt, dass seine Fantasysaga zu komplex für den Bildschirm sei. Und doch machte HBO das Unmögliche möglich: Die ab 2011 ausgestrahlte Show wurde zum Serien-Phänomen, gekrönt mit unzähligen Preisen und zuletzt 44 Millionen Zuschauern pro Folge – und das allein in den USA. Alles an der Serie unterlag höchster Geheimhaltung – doch einer hatte Zugang zu den hermetisch abgeriegelten Sets und interviewte exklusiv all jene Menschen, die zum Erfolg der Serie beitrugen: der Journalist James Hibberd. In diesem Prachtband erzählt er ihre Geschichten und lässt Stars, Showrunner und den Autor zu Wort kommen.

»Feuer kann einen Drachen nicht töten«, ab 23.11., Penhaligon www.randomhouse.de