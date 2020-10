»Der schöne Johnny« - so lautet der ironische Spitzname, den die Berufskriminellen Rafe Garrett und Sunny Boyd ihrem entstellten Partner geben. Weil er mit seinem Gesicht leicht identifizierbar ist, schießen sie ihn nach einem Raubüberfall kurzerhand nieder und überlassen ihn der Polizei. Johnny sinnt auf Rache – und hat einen Plan: Er unterzieht sich einer Operation und schleust sich mit neuem Gesicht in die alte Gang ein. Seine ehemaligen Verbündeten haben keine Ahnung, wen sie vor sich haben... Action-Spezialist Walter Hill (»Nur 48 Stunden«, »Die Warriors«) ließ mit diesem knallharten Gangsterfilm im Hardboiled-Stil die Achtzigerjahre ausklingen. In den Hauptrollen sind u.a. Mickey Rourke und Morgan Freeman zu sehen.

»Johnny Handsome - Der schöne Johnny«, ab 08.10., Koch Films

www.kochmedia-film.de