»Lauter als Sonst« ist eine Community aus dem Raum Heilbronn, gegründet von Produzent Thomas Höflein, Sängerin Cheri Lyn und Produzent & Rapper KEN (Kevin Nietsch), mit der Mission, die Musikbranche in der stillen Zeit zu stärken und Zusammenhalt zu signalisieren. Das Trio hat ihre Kompetenzen zusammengeworfen und den gleichnamigen Song »Lauter als Sonst« geschrieben, eine Gute- Laune-Hymne aus Blues Rock, Hip Hop und Pop. Dieser Song dient als Aufruf für alle Musiker wieder ihrer Leidenschaft nachzugehen und Musik zu kreieren, welche die Welt nun braucht. Ziel ist es, die Relevanz der Musik zu verkörpern und eine große Musik Gemeinschaft zu erschaffen, welche Talenten wieder eine Bühne gibt und sich gegenseitig unterstützt. Ein Teil der Einnahmen werden an Musikverbände gespendet, welche sich politisch und gesellschaftlich für die Musikbranche in der Krisenzeit einsetzen.

