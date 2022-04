»Liebe ist die Basis für alles« – Patrick Noe stellt sein Album vor

Patrick, herzlichen Glückwunsch zu deinem Debüt-Album. Was ist das für ein Gefühl, die CD endlich in der Hand zu halten?

Für mich ist damit ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Das Ding in der Hand zu haben fühlt sich mega an. Jeder einzelne Song war super viel Arbeit – und wenn ich mich jetzt hinsetze und das Album durchhöre, bin ich zum einen super stolz und zum anderen merke ich, dass das ganze Album eine einzige Handschrift trägt.

Wie war es daran zu arbeiten?

Es gab immer wieder neue Herausforderungen. Aber es war auch mega spannend, denn wir mussten ja entscheiden: Welche Songs packen wir drauf? Sich gemeinsam mit dem Management zu entscheiden, welche machen wir final fertig, war super interessant.

Fiel es dir schwer zu entscheiden, welche Songs draufkommen?

Jein. Klar ist man auf jeden Song, den man gemacht hat, stolz. Aber dadurch, dass ich jetzt noch einiges in der Schublade liegen habe, kann ich sagen, hey, lass uns danach eine EP machen oder vielleicht ein zweites Album. Aber ich freue mich jetzt einfach, das, was wir geschafft haben, mit meinen Fans zu teilen.

Der Titel des Albums ist »Ich«. Was sagst du damit aus?

Diese zehn Songs – das bin wirklich ich. Ich kann zu jedem einzelnen eine Geschichte erzählen. Es ist eine komplette Reise durch die letzten Jahre. Die vielen Einflüsse und unterschiedlichen Musikrichtungen, die mich geprägt haben, spiegeln sich darin wider. An das erste Album bin ich sehr frisch und freimütig herangegangen, ohne ganz penibel zu schauen: Dieser Song ist vielleicht zu poppig oder an jener Stelle sollte ich ein anderes Wort verwenden. Das Album hat für mich eine Seele – das bin einfach zu einhundert Prozent ich.

Du hast die drei Songs »Himmel«, »Das Leben ist jetzt« und »Lass uns über Liebe reden« als Akustik- bzw. Piano-Version aufgenommen. Warum gerade diese Titel?

»Himmel« war meine Debüt-Single, die musste einfach als Akustik-Version drauf. Und ich finde die Message in »Das Leben ist jetzt« und »Lass uns über Liebe reden« extrem wichtig. Deswegen wollte ich, dass diese Songs ganz nackt dastehen. »Das Leben ist jetzt« ist eine rockige Nummer, die nach Neuer Deutscher Welle klingt und Party-Stimmung vermittelt. Mit Florian Lippert hatte ich einen Wahnsinns-Keyboarder aus Berlin, der mit allen Großen schon im Studio war. Er hat für den Song die Keyboards eingespielt. Mit super viel Gefühl im Piano bringt der Song jetzt eine ganz andere Message rüber – das finde ich mega spannend. Bei »Lass uns über Liebe reden« ist die Botschaft, dass es am Ende immer um Liebe geht. Liebe ist einfach die Basis für alles.

Zu deinen Live-Shows: Wo trittst du demnächst auf?

Am 26. Mai, am Vatertag, spielen wir im Mosbacher Brauhaus, wo ich mein Album vorstelle. Am 18. Juni spielen wir auf dem Schlossplatz in Limbach. Ein akustisches Heimspiel – ich komme ja von dort. Da spiele ich mit zwei Musikern aus Mannheim.

Fühlst du dich eingerostet nach so einer langen Zeit ohne Auftritte?

Es ist ganz komisch. Vor Kurzem haben wir auf einer Vernissage in Mosbach gespielt. Und ich war aufgeregt, wie beim ersten Auftritt. Denn die Songs waren teils noch nie live gespielt worden. Wir waren fast drei Jahre zu Hause, jetzt geht es das erste Mal wieder auf die Bühne – da hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass man eingerostet ist (lacht). Aber ich freue mich einfach wieder auf die Auftritte und denke, dass wir schnell wieder in das alte Gefühl reinkommen.

MORITZ verlost 10x das signierte Album »Ich« sowie ein exklusives Wohnzimmer-Akustik-Konzert mit Patrick Noe. Termin in Absprache mit dem Künstler. Teilnahme unter www.moritz.de/Verlosungen