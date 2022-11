Oscar-Gewinner Jordan Peele präsentiert mit Nope einen gruseligen Sci-Fi-Kultfilm voll verblüffender Phantasie. OJ (Daniel Kaluuya) und seine Schwester Emerald (Keke Palmer) übernehmen nach dem schockierenden Tod ihres Vaters die große Familien-Ranch in Südkalifornien, auf der Pferde für Hollywoodfilme trainiert werden. Kurz darauf entdeckten sie rätselhafte Phänomene am Himmel und geraten auf unbekanntes Terrain, als sie versuchen, diesen nachzugehen. Ihre Bemühungen, das Spektakel mit Kameras einzufangen, führen ebenso wie die Aktivitäten ihres Nachbarn Ricky (Steven Yeun), einem ehemaligen Kinderstar, der die außerirdischen Erscheinungen in seinem Familien-Themen-Park zu Geld zu machen versucht, schon bald zu erschreckenden Folgen und unvorstellbarem Horror. wol

»Nope«, ab 10.11. auf DVD und BD, Universal

www.universalpictures.de