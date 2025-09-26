»NoRMAhle« Punklegenden in der halle, 10.10.25

Gegründet 1978 in Winnenden zählen »NoRMAhl« heute zu den dienstältesten Punkbands Deutschlands. Seit über vier Jahrzehnten stehen sie für energiegeladene, schnelle Songs und Texte, die irgendwo zwischen bissigem Politpunk und herrlich absurdem Fun-Punk pendeln. Ihre enorme Live-Erfahrung ist bei jedem Auftritt spürbar: Frontmann Lars Besa wirbelt unermüdlich über die Bühne, während die Band auch nach zwei Stunden Spielzeit kein bisschen an Präzision und Druck verliert. NoRMAhl liefern – kompromisslos, laut und direkt. Unterstützt werden sie an diesem Abend von »Gaffa«. Die fünf Punkrocker sind Brüder im Geiste und liefern mit scharfzüngigen, aktuellen Texten, einer ordentlichen Portion Sarkasmus und Selbstironie ein echtes Brett ab. Vollgas, Augenzwinkern und kein bisschen Rücksicht auf Konventionen.

NoRMAhl, Fr. 10. Oktober, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de