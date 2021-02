Mit den Film- und Serienstars Natalie Dormer und Adriana Barraza in weiteren Hauptrollen gewährt »Penny Dreadful: City of Angels« einen tiefen Einblick in die dunklen und grausamen Seiten des Goldenen Zeitalters Hollywoods: Im Jahre 1938 versetzt ein mysteriöser Mordfall das von sozialen Spannungen und umgreifendem Wandel geprägte Los Angeles in Angst und Schrecken. Die beiden Detectives Tiago Vega (Daniel Zovatto) und Lewis Michener (Nathan Lane) werden auf den Fall angesetzt und ermitteln in einem gefährlichen Dickicht aus mexikanisch-amerikanischer Folklore, Mystizismus, dunkler Magie und Spionagetätigkeiten des Dritten Reichs. Insbesondere für Tiago entwickeln sich die Ermittlungen zu einer wahrhaften Bedrohung für Leib und Leben.

»Penny Dreadful: City of Angels«

ab 11.02. auf DVD und BD, Universal Films

www.universalpictures.de