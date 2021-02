Alexandra ist berühmt, reich und die unumstrittene Anführerin des russischen Fechtteams. Es fehlt ihr nur noch die olympische Goldmedaille, um Sportgeschichte zu schreiben. Doch zwischen ihr und dem langersehnten Ziel steht Kira, eine junge Frau, die sich mit unbändiger Leidenschaft in jedes Duell wirft. Kira gewinnt jeden Kampf und sie will Alexandras Platz einnehmen. Ein eiskaltes Duell beginnt - auch abseits der Turniere. Während ihre blitzenden Klingen tanzen, fragt sich die Welt mit angehaltenem Atem: Wer wird diesen unerbittlichen Showdown gewinnen und am Ende olympisches Gold holen? Im Mittelpunkt des Sportlerdramas stehen zwei feurige Frauen, deren grenzenloser Erfolgshunger selbstzerstörerische Züge annimmt.

»Rivalinnen - Duell auf der Klinge«, ab 25.02. auf DVD und BD, Koch Films, www.kochmedia-film.de