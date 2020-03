VERSCHOBEN! 11. Live-Nacht Waiblingen findet am 30. Mai statt

Die Live-Nacht Waiblingen wird auf Samstag, den 30. Mai verschoben

Aus besonderem Anlass (Schutz gegen Corona Virus, Erlass vom 11. März 2020 des Ministeriums für Soziales und Integration) verschieben wir die aktuelle Live-Nacht Waiblingen nach Abstimmung mit der Stadt Waiblingen und den beteiligten Lokalen zum Schutz der gemeinsamen Gäste auf Samstag, den 30. Mai 2020. Bisher im Vorverkauf gekaufte Bändchen und Online-Tickets gelten auch für den neuen Termin und müssen nicht umgetauscht werden. Die bisher geplanten Bands werden soweit wie möglich auch am neuen Termin spielen, das finale Programm wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Weitere Details gibt es unter wn.live-nacht.de.

11. Live-Nacht Waiblingen – »Die perfekte Party«

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die bisherigen Livenächte in Waiblingen haben voll ins Schwarze getroffen und für famose Party-Nächte in der Stauferstadt gesorgt. Darum geht die Live-Nacht am Samstag, den 30. Mai, in die nächste – mittlerweile bereits die elfte – Runde.

Spielplan und Bands wegen Verschiebung ohne Gewähr

Unter dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in sieben Locations und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen – und das bis in die frühen Morgenstunden. Nachdem die Bands und Solo-Künstler um spätestens 2 Uhr morgens den Stecker gezogen haben, steigen in einigen Lokalen, wie gewohnt, noch heiße Aftershow-Partys mit DJ-Sets. Angeführt wird das Line-up mit dem »Who is Who« der regionalen Musikszene von Lokalmatador von »As Far as Low«, die das Iguana mit handgemachter Musik wieder in einen Hexenkessel verwandeln wird. Im Kellergewölbe der Brasserie Sonne heizen »The Melting X« mit ihrem Classic-Rock-Set. »Sauvage« sorgen in der Turmbar mit Reggae, R‘n‘B, Soul, Calypso und Salsa für eine heiße karibische Party. Die spielfreudige Rock-Band »The Pulz« heizt den Gästen im Bobbys Irishpub mit rollenden Riffs ordentlich ein. Im CBC Waiblingen zieht »Gravity« mit Rock und Pop die Gäste auf die geräumige Tanzfläche und in Fidels Fritz im Kulturhaus Schwanen sorgen »Firma Hollunder« für gute Laune. Last but not least heizen die »Live Rocking Five« mit Rock und Pop in Bobby‘s Irish Pub ein.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es in allen teilnehmenden Lokalen sowie bei der Tourist-Information i-Punkt oder als E-Ticket auf der Homepage www.wn.live-nacht.de unter »Ticket«.

Live-Nacht Waiblingen, Sa. 21. März, 21 Uhr bis 4 Uhr, in sieben Lokalen in Waiblingen, Tickets: 9,- Euro im VVK, 12,- Euro an der AK, www.wn.live-nacht.de