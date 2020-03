14. Internationales JazzArtFestival vom 25.-29.3. in Schwäbisch Hall

Vom 25. bis 29. März versammeln sich 35 herausragende Musiker­innen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten.

© Kumpf Rolf Kühn

Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine viel­fältige Mischung. Die Veranstaltungen finden im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche statt: Zum Auftakt am Mittwoch, 25. März um 20 Uhr steht eine Jazzlegende mit 90 Jahren Lebenserfahrung auf der Bühne: Der Klarinettist Rolf Kühn präsentiert mit seinem Quartett das Album »Yellow + Blue«. »Dafür habe ich einige meiner absoluten Lieblingsballaden ausgewählt«, sagt Kühn. In seinem neuen Quartett mit Pianist Frank Chastenier, Bassistin Lisa Wulff und Schlagzeuger Tupac Mantilla kontrastiert Rolf Kühn seine empfindsame Seite mit ungebremster Experimentierlust.

Noch keine 20 Jahre ist Jakob Manz. Am Donnerstag, 26. März um 19 Uhr steht er mit »The Jakob Manz Project« auf der Bühne. Der junge Saxophonist sorgt seit geraumer Zeit für viel Aufsehen und großartige musikalische Spektakel rund um modernen Funk und Soul. Er kommt mit Pianist Hannes Stollsteimer, Bassist Frieder Klein und Schlagzeuger Paul Albrecht nach Schwäbisch Hall.

Um 21 Uhr wird das Goldene Zeitalter des Jazz eingeläutet: »Golden Age« heißt das neue Album von Frederik Köster und seiner Formation »Die Verwandlung«. Schon im Aufmacher-Titel »Fanfare – For The Right Reasons« kombiniert Frederik Köster seinen strahlenden Trompetenton dezent mit elektronischen Effekten. Frederik Köster kommt mit Sebastian Sternal (Klavier), Joscha Oetz (Kontrabass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug).

Der Freitag, 27. März beginnt um 19 Uhr mit »Der weise Panda« rund um die Sängerin und Komponistin Maika Köster mit Yannik Tiemann am Bass, Felix Hauptmann am Piano und Anthony Greminger am Schlagzeug. Das um die israelische Cellistin Talia Erdal erweiterte Quartett präsentiert das nagelneue Album »Der Weise Panda«.

© Philip Seybold Leo Betzl Trio

Um 21 Uhr betritt das Leo Betzl Trio, kurz »LBT« die Bühne. Die Band verblüfft mit lebendigem Technosound – rein akustisch erzeugt auf Klavier (Leo Betzl), Kontrabass (Maximilian Hirning) und Schlagzeug (Sebastian Wolfgruber), ohne Computer oder Synthesizer. Der pulsierende Sound von LBT ist facettenreich und lädt zum Träumen genauso ein wie zum Tanzen. Auch diese Formation hat ein neues Album im Gepäck: »Stereo«.

Der Samstagabend startet um 19 Uhr mit einem Duo: Die Stuttgarter Sängerin Anne Czichowsky und der Züricher Gitarrist Michael Bucher spielten zusammen in einer Rockband am Hochrhein, bevor sie sich beide dem Jazz verschrieben haben. Bucher setzt auch Live Electronics und Chromatische Harmonica ein. Das Repertoire des Duos umfasst den Jazz in seiner ganzen Vielfalt und überrascht mit eher Duo-unüblichen Kompositionen.

Im Anschluss, um 21 Uhr, betritt mit Louis Sclavis eine internationale Größe die Bühne der Hospitalkirche. Seit den 1980er Jahren steht der französische Klarinettist für eine Musik mit ganz eigenen Farben. Benjamin Moussay (Klavier), Sarah Murcia (Kontrabass) und Christophe Lavergne (Schlagzeug) sind seine Partner.

Am Sonntagmorgen, 29. März um 11 Uhr startet das Duo Michael Riessler und Jean-Louis Matinier in der Kunsthalle Würth in den Tag. Der französische Akkordeonist löste bereits bei seinem Auftritt 2018 Begeisterungsstürme beim Publikum aus. Nun kommt er mit dem gefeierten Bassklarinettisten Michael Riessler.

© Peter van Breukelen Shake Stew

Zum Ausklang des Festivals am Sonntag um 19 Uhr füllt sich die Bühne mit dem Septett »Shake Stew« – dahinter verbirgt sich der derzeit interessanteste Exportartikel der österreichischen Jazzszene. Die All-Star-Formation rund um Bandleader Lukas Kranzelbinder hat mit »Gris Gris« ein exaltiertes Doppel-Album vorgelegt. Auf der Bühne unternehmen die sieben Musiker eine atemberaubende Reise durch Sounds und Grooves. Die delikate Klangfülle entsteht durch verblüffende Doppelbesetzungen: zwei Saxophone (Clemens Salesny, Johannes Schleiermacher), zwei Bässe (Lukas Kranzelbinder, Oliver Potratz), zwei Schlagzeuge (Nikolaus Dolp, Mathias Koch) plus Trompete (Mario Rom).

14. Internationales JazzArtFestival

Mi. 25. bis So. 29. März

Schwäbisch Hall, www.jazzart-hall.de