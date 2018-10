21. Blues Nacht in Leingarten

× Erweitern Foto: Paul Natkin Rootsduo Rootsduo

Bereits zum 21. Mal findet in Leingarten die Blues Nacht statt. Der Kulturmarkt Leingarten und Ignaz Netzer locken die Musikfreunde aus nah und fern mit einem internationalen und hochkarätigen Programm. In diesem Jahr sind unter anderem das Rootsduo Joe Filisko und Eric Noden, ein Urgestein der deutschen Bluesszene Christian Rannenberg, die Lubos Andrst Band, Sophia Weinberger und Ignaz Netzer dabei. Und wie immer in Leingarten werden sich am Ende der Veranstaltung alle Musiker des Abends zum gemeinsamen Improvisieren auf der Bühne versammeln.

Kartenbestellungen gehen telefonisch über die 07131-900173 und per Mail an museum@leingarten.de

21. Blues Nacht Leingarten, Sa. 13. Oktober, 20 Uhr, Eichbotthalle,Leingarten, www.heimatverein-leingarten.de

