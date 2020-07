3k-Fest(ival) am 14. und 15. August auf dem Burgschulareal in Köngen

Ja, Sie haben richtig gehört, *Konzerte, Kabarett, Kontraste!* gibt es auch in diesem Jahr allerdings einfach ein "bisschen" anders: Wir machen *Kultur in Köngen trotz Corona!*.

Wir freuen uns sehr, dass wir unter Einhaltung der vielfältigen aktuellen Auflagen und Empfehlungen für Eure und unsere Gesundheit auch in 2020 wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen konnten.

Am Freitag, 14. August 2020, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)

präsentieren wir atemberaubende und unterhaltsame Wortakrobatik beim Poetry-Slam "Dichterwettstreit deluxe". Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem unterschiedliche Künstler*Innen (sogenannte Slam PoetInnen) ihre selbstverfassten Texte live performen. Dabei stehen ihnen nur Text und Stimme zur Verfügung, um das Publikum zu begeistern, welches die einzelnen Poet*Innen bewertet. Doch weckt der Ausdruck "Dichterwettstreit" oft falsche Erwartungen. Bei einem Poetry Slam erleben Zuschauer*Innen nicht nur tiefsinnige Lyrik, sondern auch sympathisches Storytelling, humorvolle, philosophische oder nachdenkliche Texte und mehr! Der abwechslungsreiche Spoken-Word-Dichterwettstreit begeistert sein Publikum. Die Texte der einzelnen Poet*Innen sind so weit gestreut, dass selbst der schönste Pfau nur deprimiert auf sein eigenes Federkleid schauen kann: lustig, sarkastisch, emotional, nachdenklich, poetisch, philosophisch, lyrisch, ...

Am Samstag, 15. August 2020 startet das 3k-Kulturprogramm um 15.00 Uhr...

(Einlass 14.30 Uhr) mit dem Programm für unsere „Kleinen“. Zauberclown Tilo verzaubert in dieser einzigartigen Zauber- & Ballonshow mit witziger Zauberei und die Faszination der Luftballone. Blitzesschnell entstehen große Ballonfiguren. Die werden an die mitwirkenden Kinder auf der Bühne verschenkt. So entsteht z.B. im Handumdrehen eine riesige Palme mitsamt Affe oder es wird ein „Ritter“ gekürt oder die Kinder zaubern selbst auf der Bühne mit. Und dann ist da noch der Riesenballon... manchmal geht er mit auf Reisen... Um 20.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) startet Kabarettistin Anny Hartmann - die pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts – mit ihrem neuen Programm "No Lobby is perfect". Als Diplom Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Oder wie es eine Zuschauerin formulierte: "Sie haben uns das erklärt, als ob wir Vier-Jährige wären, ohne dass wir uns dabei wie Vier-Jährige gefühlt haben." Wer Anny Hartmann live sieht, kann sich ein paar Semester VWL-Studium ersparen. Und wer sie nicht gesehen hat, hat was verpasst. Anny Hartmann ist schnörkellos und unangepasst, besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge, sie ist inspirierend aktivistisch und erfreulich konstruktiv. Es erwartet Sie ein gelungener Abend voll Humor, Scharfsinn und Schlagfertigkeit! Anny Hartmann regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an und dennoch gibt es viel zu lachen.

Tickets in diesem Jahr streng limitiert, jeweils 200 Karten für jede Abendveranstaltung, 250 Karten für das Kinderprogramm, Tickets nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.

Ab 16. Juli 2020 gibt es Karten für das 3k Festival im örtlichen Vorverkauf:

Freitag: Poetry-Slam "Dichterwettstreit deluxe": 10,00 Euro

Samstag Kinderprogramm: 5,00 Euro (auch für erwachsene Begleitpersonen)

Samstag Anny Hartmann Kabarett: 15,00 Euro

bei folgenden Vorverkaufsstellen: Bücherecke Köngen, Cafe Eisele Köngen

Eventim light zzgl. VVK-Gebühr

Speis' und Trank

An beiden Tagen bieten wir eine reichhaltige Getränkeauswahl zu vergleichsweise niedrigen Preisen an. Kulinarisch werdet Ihr in diesem Jahr am Abend vom Foodtruck der Feinkostmanufaktur Benz aus Köngen verwöhnt!

Sitzplätze, Stehplätze, Pandemieprophylaxe...

Selbstverständlich liegt uns Eure Gesundheit in diesem Jahr ganz besonders am Herzen, und wir haben für die Veranstaltung ein ausführliches Hygienekonzept erstellt: u.a. sind sämtliche Veranstaltungen am Freitag und Samstag in diesem Jahr ausschließlich einzeln bestuhlt. Wir möchten Euch bitten, uns dabei zu unterstützen: Bitte lasst die Stühle so stehen, wie wir sie aufgestellt haben (mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand).

Bitte beachtet unsere anderen Hinweise und Empfehlungen zum Infektionsschutz während der Veranstaltung (zum Beispiel die Abstandsmarkierungen am Einlass und bei der Getränke- und Essensausgabe), bringt zu Eurer und der Sicherheit der anderen Besucher*innen einen Mund-Nasen-Schutz mit und bitte achtet alle gut aufeinander!

Weitere Informationen zum Fest(ival) gibt es online unter www.3k-festival.de