5. Live-Nacht in Schwäbisch Hall am 25.4. – 7 Lokale, 7 Live-Acts

»Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« - das ist das Motto der Live-Nacht, die am 25. April nun schon zum 5. Mal in Schwäbisch Hall stattfindet und sich inzwischen als feste Größe etabliert hat.

Im April verwandelt sich die Stadt Schwäbisch Hall wieder in eine einzige Partymeile, sodass die Fans grandioser Live-Musik voll auf ihre Kosten kommen. Wie üblich sind die angesagtesten Locations der Salzsiederstadt beteiligt.

Im »Büschlerkeller« im Hotel Adelshof wird grandiose Musik geboten: »The Uniques« spielen altbekannte und neue Rock- und Popklassiker mit unverwechselbarem Unplugged-Sound. Wer auf Reggae und Soul steht, kommt im »Ilge« mit »John Noville« voll auf seine Kosten. Der auf Barbados geborene Musiker ist auf der Bühne Erlebnis pur. Mit Gitarre und dem Timbre seiner Stimme begeistert er regelmäßig sein Publikum. In der »Jane Bar« wird es einen Mix durch verschiedene Musik-Genres geben. Von Electronic, Rock bis Pop, über Funk und Soul, Latin bis Hip-Hop und Reggaeton wird für jeden etwas dabei sein. »Steffen Hrubesch« ist Gitarrist, Sänger und Songwriter. Zusammen mit »Jake Voth«, der als Frontmann in diversen Bands agiert, gibt er im »Molly Malone« in kleiner, akustischer Besetzung – mit Gitarre und Gesang im Duo – die beliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte zum Besten. Im »Neubausaal« sorgen »Perfect Heat« für Stimmung, bieten eine authentische Bühnenshow und zeigen, dass Sound wichtiger ist als brachiale Lautstärke. Freunde lateinamerikanischer Musik sollten das »that BRGR« aufsuchen, denn hier sorgen »Crema Latina« für tanzbare Rhythmen. Im »Hörsaal No. 9 im alten Schlachthaus« spielen »Dragon Fire« sowohl Chart-Hits als auch Klassiker der letzten Jahrzehnte. Direkt im Anschluss findet hier auch die Abschlussparty mit DJ statt. Wie üblich gilt: Einmal zahlen, überall reinkommen; mit dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen.

5. Live-Nacht, Sa. 25. April, 21-3 Uhr, Innenstadt

Schwäbisch Hall, www.sha.live-nacht.de