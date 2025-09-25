50 Jahre Musik von Chris de Burgh, 30. u. 31.10.25

Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte Chris de Burgh 2024 begehen: Vor genau 50 Jahren, 1974, erschien sein Debütalbum »Far Beyond These Castle Walls«– der Startschuss einer internationalen Musikkarriere, die bis heute über 330 Songs umfasst. Einen Querschnitt daraus präsentiert der charismatische Sänger, Gitarrist und Pianist am 31. Oktober in Schwäbisch Gmünd – solo, akustisch und nah am Publikum. Am 15. Oktober feiert Chris de Burgh seinen 76. Geburtstag – und beweist, dass er kein bisschen leiser geworden ist. Zuletzt sorgte er mit seiner Musik für das Erfolgsprojekt »Robin Hood – Das Musical« für Aufsehen. Seine zwei Deutschlandtourneen im Jahr 2024 waren ebenfalls ein voller Erfolg: ausverkaufte Hallen, begeisterte Fans und großes Lob von der Presse. Kein Wunder also, dass der Publikumsliebling auch 2025 wieder auf Tour geht. Die Tournee steht weiterhin unter dem Motto »50LO« – eine doppelte Anspielung: auf sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und darauf, dass er die Shows komplett solo bestreitet. »Für 50 habe ich meine persönlichen Lieblingslieder aus jedem meiner bisherigen Studioalben ausgewählt und drei neue Songs aufgenommen«, erklärt de Burgh.

Dabei bleibt er sich treu und kehrt bewusst zu seinen Wurzeln zurück: »Ich erinnere mich daran, wie alles begann – als ich nur mit Gitarre oder Klavier auf der Bühne stand. Genau das möchte ich auf dieser Tour wieder aufleben lassen.« Neben eigenen Songs wird er auch Coverversionen seiner musikalischen Vorbilder spielen – darunter Klassiker von Elvis Presley, Toto, Paul Simon, Bob Dylan und Lennon/McCartney.

Was seine Konzerte so besonders macht, ist ihre Reduktion aufs Wesentliche. Chris de Burgh beweist, dass große Songs keine große Band brauchen. Hits wie »The Lady In Red« oder »Missing You« in ihren akustischen Originalversionen zu hören, ist ein echtes Highlight.

Viele seiner Lieder erzählen Geschichten, die Menschen auf der ganzen Welt berührt haben – von intimen Liebesliedern bis hin zu epischen Erzählungen über Menschlichkeit, Krieg und Hoffnung. Bei seinen Soloauftritten kommt diese Erzählkunst besonders zur Geltung. Das Publikum erlebt einen Künstler, der mit wenigen Mitteln große Wirkung erzielt – nur Stimme, Instrument und Herz. Wer dabei ist, erlebt nicht nur ein Konzert, sondern eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte, begleitet von einem Mann, der mit Authentizität, Gefühl und großem Respekt vor seinem Publikum auftritt.

Für ihn ist die rein akustische Darbietung die ehrlichste Form, Musik mit Tiefgang zu präsentieren: »Nur auf diese intime Weise kann ich mein Publikum wirklich teilhaben lassen – an den Geschichten hinter den Songs und an meinen Gedanken, die mich beim Schreiben begleitet haben.«

Chris de Burgh, Do. 30. Oktober, 19 Uhr, Liederhalle Stuttgart, Fr. 31. Oktober, 19 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, www.provinztour.de