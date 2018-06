Elektronische Maskerade & Hartgas im Interview

× Erweitern Elektronischer Maskerade x Hartgas

Wie kam es zu dem Namen „In allerbester Gesellschaft“?

Elektronische Maskerade: Da es seit einigen Jahren die Veranstaltung „In bester Gesellschaft“ gibt - unsere Anfänge hatten wir im Mobilat - und hier das Ziel war, sich gegenseitig zu supporten, haben wir dies als Anlass genommen, noch einen drauf zu setzten und „In ALLER Bester Gesellschaft“ zusammen mit den Jungs vom Hartgas Podcast zu feiern.

Die Veranstalltungsreihe ‘‘In Bester Gesellschaft‘‘ besteht weiterhin. Die Nächste findet am 16.06 im Mobilat statt, wo unsere Kollegen Kriegberg & Sayuri zu Gast sind.

Wie kam die Zusammenführung zwischen Hartgas und der elektronischen Maskerade zustande?

Elektronische Maskerade: Ich habe die Jungs im Bukowski auflegen sehen und fand sie von Anhieb sympathisch, außerdem war ihr Sound Klasse. Nach einem Gig im Bukowski wurden wir von LexBär zur eigenen Labelnight zu einen BACK2BACK eingeladen, wodurch dann eine Freundschaft entstanden ist.

Was ist das Ziel der Veranstaltung?

Elektronische Maskerade: Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, die elektronische Szene in Heilbronn zu stärken, da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Die Szene in Heilbronn ist zu klein um sich gegenseitig zu ‘‘bekriegen‘‘.

Ein Rave soll Leute zusammen bringen und nicht entzweien. Mit unserem Konzept gehen wir einen Schritt in die für uns ‘‘Richtige Richtung‘‘ und hoffen auf Nachahmer. Das Hip Island hat es Verstanden und zieht mit dem Festival ‘‘Liebe für meine Stadt‘‘ was großes auf, wo auch wir mit am Start sind und viele weitere Local DJ’s auch.

„Zusammenführen was zusammen gehört“ ist unser Motto und wird es auch bleiben. Zu zweit ist man nicht mehr Alleine (lachend).

Wie kamt ihr auf den Namen Südklang?

Elektronische Maskerade: Wir sind Jungs aus Süddeutschland und waren von Ibiza und der elektronischen Musik fasziniert. Die Liebe zu melodischen Tracks macht uns und unseren Stiel aus und so kam der Süden mit dem Klang in Verbindung.

Die Elektronische Maskarade ist ein daraus entstandenes Branding, welches durch Ibiza und dessen Clubkultur inspiriert wurde. Des Weiteren ist sie für Mottopartys bekannt, in denen der Club geschmückt wird und die Gäste kostümiert erscheinen.

Wie kamt ihr auf den Namen Hartgas?

Hartgas: Hartgas war bei uns ein Jugendwort, welches für alles benutzt wurde. Z.B. cool, krass, etc. Da dieser Begriff alltäglich war, hatten wir schnell unseren Namen gefunden.

Was war es für ein Gefühl eine Anfrage von der Elektronischen Maskerade für ein gemeinsames Event zu bekommen?

Hartgas: Es war ein großartiges Gefühl das etabllierte DJ’s und Veranstalter auf uns zugekommen sind, um mit uns ein gemeinsames Event auf die Beine zu stellen.

Welchen Musikstil vertretet ihr?

Elektronische Maskerade: Bei 5 verschiedenen Künstlern gibt es viel Influence. Von House über Tech House bis Deep House, Hauptsache melodisch und abwechslungsreich.

Hartgas: Wir 4 sehen uns eher im Underground-Bereich, mit harten Bässen und Düsteren Sound. House ist bei uns eher eine kleine Nische, aber trotzdem muss man sich natürlich musiktechnisch immer dem Publikum und dem Club anpassen.

Wann und von Wem kam die erste Booking Anfrage, und was war das für ein Gefühl für euch?

Hartgas: Das war letztes Jahr im Bukowski, der Besitzer kam auf uns zu bzgl. eines „Free-Slots“. So hatten wir innerhalb von 5 Tagen die Möglichkeit ein eigenes Event auf die Beine zu stellen. Das Gefühl war überragend.

Elektronische Maskerade: Da wir schon seit über 8 Jahren aktiv Musik machen, können wir das nicht mehr so ganz genau beantworten, aber natürlich war das erste Booking etwas ganz besonderes. Man kann mit dem Gefühl beschreiben, wenn Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammenfallen (lachend).

Bekommt Ihr Support von euren Eltern?

Elektronische Maskerade + Hartgas: Unsere Eltern sind immer Stolz auf uns! Hin und wieder hatten wir Besuch bei einem unserer Gigs. Da auch meist ein Fotograf oder Videos entstehen, können Sie im Nachgang sehen, was bei uns auf den Events/Gigs passiert.

Unsere Eltern hätten bestimmt NIE erwartet, dass wir heute etwas mit Musik zu tun haben (lachend).

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche 3 Dj‘s hättet Ihr für euer Open Air gebucht?

Elektronische Maskerade + Hartgas: Solomun, weil er die Techno-Szene echt aufgemischt hat und sich treu geblieben ist. Roger Sanchez, da wir von seiner Technik wirklich beeindruckt sind. Luciano, der mit simplen Loops und Vocals einen unvergesslichen Abend kreiert.

Wer hat euch inspiriert selbst Musik zu machen?

Hartgas: Das dürfte wohl Felix Kröcher gewesen sein weil er einer der wenigen Dj‘s war die wir kannten, im Endeffekt haben wir uns alle gegenseitig inspiriert und angespornt bei der Sache zu bleiben:

Elektronische Maskerade: Die Inspiration kam schon früh durch Ibiza. Der letzte Funke sprang durch Solomun über.

Welches Equipment verwendet Ihr?

Elektronische Maskerade + Hartgas: Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 und Pioneer DJM 2000 Nexus 2.

Mit wem würdet Ihr am liebsten mal Back 2 Back spielen?

Elektronische Maskerade: Solomun, weil er einfach auf dem Boden geblieben ist und der Bringer auf jeder Aftershow Party als auch jedem Festival ist. Sein Style ist unverkennbar.

Hartgas: Len Faki, da sind wir uns einig, wobei wir bei einem B2B mit Solomun auch nicht Nein sagen würden (lachend).

Über welche Booking Anfrage würdet ihr euch am meisten freuen?

Elektronische Maskerade: Freuen tun wir uns natürlich über jedes Booking, aber der Club Hi in Ibiza oder das Defected Croatia Festival wären ein Traum für uns.

Hartgas: Bei Uns ist auch jede Booking Anfrage herzlich willkommen, doch ein Highlight wären das Lehmann oder das Jungle beat Festival.

Werdet Ihr auf der Straße erkannt?

Elektronische Maskerade + Hartgas: Dadurch dass wir in vielen regionalen Clubs spielen, werden wir hin und wieder erkannt, was natürlich ein sehr schönes Gefühl ist.

Gab es schon mal einen Moment in dem ihr alles hinschmeißen wolltet?

Elektronische Maskerade: Es passiert hin und wieder dass man enttäuscht ist, wenn im Club vor 20 steht, der für 500 gebaut ist. Da kommt klar etwas Frust auf. Wenn aber diese 20 Personen richtig Gas geben und mit der Musik mitgehen, ist das genug Wiedergutmachung und motivierend zu gleich.

Hartgas: Man kommt natürlich hin und wieder an seine Grenzen, aber soweit alles hinzuschmeißen, waren wir noch nie.

Habt Ihr Groupies?

Elektronische Maskerade + Hartgas: Ja, da man als DJ eine besondere Aura im Club ausstrahlt (lachend).

Was habt Ihr für Specials auf eurem Open Air?

Elektronische Maskerade: Das Ambiente der Location ist komplett Konträr zu dem was man eigentlich von einem Rave erwartet. Außerdem verlosen wir Gästelisteplätze + Freigetränke und packen noch ein Hartgas Shirt oben drauf. Des Weiteren gibt es Getränkespecials für die Damen, leckere Cocktails, die Location wird durch Dekomaterial aufgewertet und hochklassigen Alkohol.