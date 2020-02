Blues-Virtuosin Samantha Fish fischt in Winterbach

Ihre Karriere begann zwar erst 2009, aber es dauerte nicht lange, bis sich Samantha Fish als eine der aufstrebenden neuen Künstler im aktuellen Blues-Universum etablieren konnte. Seitdem hat sich die charismatische junge Sängerin, Gitarristin und Songwriterin einen exzellenten Ruf als talentierte Musikerin und kraftvolle Live-Künstlerin erspielt. Eine Reihe von Alben wurde von Kritikern und Fans gleichzeitig gefeiert; womit einmal wieder bewiesen wäre, wie ein ruheloser kreativer Geist konstant in neue und aufregende musikalische Richtungen führen kann. Die altehrwürdige New York Times bezeichnete Fish zu Recht als »eine beeindruckende Blues-Gitarristin, die mit süßer Kraft« singe, sie sei eines der »vielversprechendsten jungen Talente des Genres«. In ihrer Heimatstadt befand The Kansas City Star, dass »Samantha Fish die Türen des patriarchalischen Blues-Clubs eingetreten habe«.

Samantha Fish, Samstag, 28. März, 20 Uhr, Lehenbachhalle, Winterbach, www.kulturinitiative-rock.de